Misteri menyelimuti acara Ballon d'Or 2026, setelah para penyelenggara berhasil menjaga kerahasiaan identitas pemenang hingga detik-detik terakhir, tanpa kebocoran atau spekulasi yang terkonfirmasi, dalam pemandangan yang berbeda dari beberapa edisi sebelumnya, yang menyaksikan kontroversi luas seputar hasil pemungutan suara, seperti yang terjadi pada tahun 2024.

Meski pemungutan suara telah ditutup sebulan sebelum acara, tidak ada satu pun indikasi yang mengungkap identitas pemenang, sementara keterlambatan dimulainya acara selama 70 menit semakin menambah suasana misterius, di saat daftar tiga puluh nominasi menyaksikan persaingan ketat antara Ousmane Dembele, Rodri, Marc Cucurella, Gabriel Magalhaes, Yan Diomande, Michael Olise, Luis Diaz, Bukayo Saka, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, dan Harry Kane, yang merupakan nama-nama paling menonjol dalam persaingan memperebutkan tiga posisi teratas.

Acara ini juga menyaksikan kehadiran sejumlah kiper Spanyol, Unai Simon, David Raya, dan Juan Garcia, untuk menyaksikan penobatan Simon, kiper Athletic Bilbao, dengan penghargaan tersebut, dalam malam yang merayakan sepak bola Spanyol.

Dalam pemandangan yang mencolok, menurut surat kabar Spanyol "AS", delegasi Barcelona dan Real Madrid menginap di hotel yang sama selama keberadaan mereka di London, di tengah suasana yang jauh dari persaingan biasa antara kedua klub, sementara delegasi Barcelona datang dalam jumlah lebih besar setelah meraih penghargaan di kategori wanita, di samping penobatan Lamine Yamal dengan penghargaan Kopa untuk pemain muda terbaik.

Ballon d'Or sepanjang tahun-tahun lalu telah berubah dari acara terbatas yang digelar di dalam kantor majalah France Football atau di stadion tim pemenang, seperti yang terjadi dengan Luis Figo pada tahun 2001, menjadi acara global yang menarik perhatian para penggemar dan media.

Penghargaan ini kini mengandung dimensi olahraga, sosial, dan komersial, setelah karpet merah dan kehadiran para bintang sepak bola menjadi bagian mendasar dari pemandangan tersebut, hal yang kembali terwujud dalam acara di London, yang mengumpulkan sejumlah pesepak bola elite masa kini dan masa lalu, serta memperkuat posisi Ballon d'Or di antara penghargaan olahraga paling menonjol di dunia.



