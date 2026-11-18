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Liverpool menjuarai Liga Primer pada 2024-25, tetapi berapa pemain lagi yang mereka butuhkan untuk mengulangi pencapaian itu? Mantan pemain Liverpool Paul Ince mengatakan kepada GOAL bahwa setidaknya tiga rekrutan diperlukan di Anfield. Jumlahnya bisa bertambah karena kontrak sejumlah pemain senior mendekati akhir.

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Sejumlah pemain berpeluang pergi secara bebas transfer

Bek asal Belanda Virgil van Dijk, yang menjabat kapten, akan meninggalkan Merseyside secara bebas transfer pada musim panas 2027 ketika kontraknya berakhir. Ada kemungkinan kiper asal Brasil yang sudah lama membela klub, Alisson, juga akan pergi dengan cara yang sama .

Masih ada waktu untuk membuka dan menuntaskan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan para pemain penting. Liverpool tidak ingin berada dalam situasi yang mengharuskan mereka memperkuat setiap lini, dari belakang hingga depan, dalam satu bursa transfer.

Liverpool telah mengeluarkan dana besar untuk transfer

Liverpool memang mengeluarkan dana besar segera setelah meraih gelar liga terakhir mereka. Rekor transfer pun ditulis ulang saat klub mendatangkan pemain seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong . Liverpool gagal membangun periode dominasi lain di kompetisi domestik, yang pada akhirnya membuat pelatih kepala Arne Slot kehilangan pekerjaannya.

Andoni Iraola kini memimpin tim dari bangku pelatih dan juga diberi dana untuk berbelanja. Sebesar £123 juta ($162 juta) diinvestasikan untuk merekrut Bradley Barcola, mantan winger Paris Saint-Germain yang pernah menjuarai Liga Champions. Ia belum mampu secara konsisten menampilkan performa terbaiknya .

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Namun, Liverpool tampak memiliki banyak opsi di lini serang. Lini belakang mungkin membutuhkan perombakan besar, dengan pemain pinjaman milik Barcelona, Ronald Araujo, saat ini bermain sebagai bek kanan darurat . Terlebih lagi, Van Dijk tengah menjalani masa-masa terakhirnya di klub.

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Bagaimana Liverpool bisa kembali bersaing memperebutkan gelar?

Ince mengakui hal itu. Mantan gelandang Liverpool tersebut, yang berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya berapa banyak pemain baru yang dibutuhkan agar Liverpool kembali menjadi penantang gelar: “Jika melihat Van Dijk sekarang, usianya 35 tahun, tetapi kemampuannya masih ada. Ia masih bisa bermain. Ia pemain yang sangat bagus. Van Dijk pemain hebat. Namun, seiring bertambahnya usia, segalanya menjadi lebih sulit. Dan Anda telah melihat beberapa kali tahun ini ketika lawan berhasil melewatinya dan ia tidak bisa mengejar kembali. Namun, ia masih bek kelas dunia.

“[Jeremy] Jacquet telah datang dan menurut saya ia tampil luar biasa. Namun, sekarang Araujo bermain sebagai bek kanan. Ia adalah bek tengah saat berada di Barcelona. [Milos] Kerkez belum benar-benar meyakinkan saya di posisi bek kiri.

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“Di lini tengah ada pemain muda [Trey] Nyoni. Menurut saya, ia akan menjadi pemain yang sangat, sangat bagus. Barcola masih harus menemukan kecocokannya. Jika Liverpool bisa membuat para pemain ini tampil padu, Wirtz, Barcola, Isak, itu trio lini depan yang luar biasa. Rio [Ngumoha] juga mulai mendapat kesempatan bermain.

“Namun, mereka membutuhkan satu bek tengah lagi. Mereka jelas membutuhkan dua bek sayap, tanpa keraguan. Menurut saya, membiarkan [Andy] Robertson pergi ke Tottenham Hotspur mungkin sedikit keliru. Dan tentu saja Trent [Alexander-Arnold] pergi ke Real Madrid karena ia ingin hengkang.

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“Mereka membutuhkan dua bek sayap, tanpa keraguan. Saya masih berpikir Alisson masih mampu bermain beberapa tahun lagi. Jika mereka bisa membuat trio lini depan itu tampil padu, dengan Gakpo, maka menurut saya mereka akan tampil cukup baik.

“Arsenal jelas favorit utama untuk juara, tetapi mereka tidak bermain bagus. Masih sangat jauh perjalanan yang harus ditempuh. Banyak hal bisa terjadi. Dan jika permainan Liverpool mulai padu, terutama di Anfield, Anda belum bisa mencoret mereka dari persaingan gelar.”

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Menjamu Manchester United menjadi agenda berikutnya

Liverpool saat ini berada di posisi keempat klasemen Liga Primer setelah mengumpulkan 18 poin dari 10 pertandingan. Mereka sudah tertinggal sembilan poin dari juara bertahan Arsenal, tetapi belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan.

Liverpool bisa meraih hasil yang mendongkrak semangat pada pertandingan berikutnya. Mereka akan kembali berlaga setelah jeda internasional November dengan menjamu rival lama Manchester United, bersama pelatih baru mereka, Mauricio Pochettino , di Anfield pada Minggu.