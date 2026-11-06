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Karim Adeyemi tidak masuk dalam skuad DFB berisi 24 pemain untuk jeda internasional mendatang. Keputusan pelatih timnas Jürgen Klopp itu memicu perdebatan sengit.

Pasalnya, Adeyemi selalu tampil dalam laga-laga awal di bawah Klopp (80 menit melawan Belanda, 15 menit melawan Belanda) dan mengawali kiprahnya dengan baik bersama juara Spanyol, FC Barcelona.

Mantan pemain timnas Roman Weidenfeller mengatakan dalam acara Sky 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk': "Dia memulai laga melawan Belanda dengan sangat baik. Namun, sayangnya dia menyia-nyiakan satu peluang emas dengan menendang bola terlalu tinggi. Itu seharusnya menjadi gol kemenangan Jerman di Belanda." Juara dunia 2014 itu menduga kurangnya kontribusi Adeyemi saat tim bertahan menjadi alasan utama ia tidak dipanggil: "Karim terlambat bereaksi untuk turun membantu pertahanan, dan itu terjadi berulang kali. Hal seperti itu sama sekali tidak cocok dengan Jürgen Klopp. Tentu saja, Jürgen selalu memberi kebebasan penuh saat menyerang, tetapi kamu harus selalu turun membantu pertahanan."

Weidenfeller mengenal Klopp sejak keduanya bersama di BVB. Menurutnya, "Saya kira hal-hal kecil seperti itulah yang pada akhirnya mengganggu Jürgen dan mungkin saja menjadi alasan dia tidak dipanggil. Barangkali sebagai sedikit pelajaran baginya."

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Sejak debutnya pada musim gugur 2021, Adeyemi telah mencatatkan 13 penampilan internasional, tetapi penyerang sayap itu belum pernah menjadi pemain inti reguler di timnas senior. Hal itu juga disebabkan penampilannya yang tidak konsisten bersama mantan klubnya, Borussia Dortmund. Ia meninggalkan klub tersebut pada musim panas dengan biaya transfer 22 juta euro untuk bergabung dengan FC Barcelona, tempat ia kini berlatih di bawah Hansi Flick. Flick pula yang dahulu memberinya kesempatan debut bersama timnas Jerman.

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"Ada suara-suara kritis. Sebagian orang mempertanyakan Hansi Flick dan bertanya mengapa ia mau mendatangkan Adeyemi ke Barcelona", kata Dietmar Hamann, mantan pemain timnas lainnya. "Mereka membayar mahal untuknya, tetapi sejauh ini ia tampil luar biasa. Ia mencetak gol-gol penting dan indah, serta sampai batas tertentu mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan tim. Itu harus kamu lakukan saat bergabung dengan klub besar dunia seperti FC Barcelona. Ia berulang kali menunjukkan peningkatan performa, tetapi juga pernah menghilang dalam waktu lama di Dortmund. Belakangan ini ia relatif stabil."

Jürgen Klopp tidak memanggil Karim Adeyemi: Dietmar Hamann "terkejut"

Adeyemi mencatatkan tujuh kontribusi gol (empat gol, tiga assist) dalam 14 pertandingan kompetitif bersama Barca musim ini. Hamann memperkirakan pemain berusia 24 tahun itu akan masuk skuad DFB untuk laga melawan Serbia (13/11) dan Belanda (16/11): "Saya terkejut Jürgen Klopp tidak membawanya. Kita tahu kecepatan adalah senjata yang sangat ampuh dalam sepakbola modern. Jika melihat skuad ini, tidak banyak pemain yang memiliki kecepatan seperti itu."

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Alih-alih Adeyemi, Klopp memanggil Said El Mala (1. FC Köln), Derry Scherhandt (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (Bayern Munich), Brajan Gruda (RB Leipzig), dan pemain yang baru mendapat panggilan, Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), untuk posisi gelandang serang.

Getty Images

Setelah empat pertandingan di Nations League, Jerman hanya menempati peringkat ketiga klasemen dengan lima poin. Mereka tertinggal tiga poin dari dua tim teratas, Belanda dan Yunani. Karena hanya dua tim teratas yang lolos ke babak berikutnya, Jerman berada di bawah tekanan.

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Skuad DFB untuk laga melawan Serbia dan Belanda