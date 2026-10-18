Tebas tingkatkan serangan ke Madrid usai spanduk di Bernabeu: "Manajemen Madrid sudah terbiasa berbohong"

Javier Tebas, Presiden LaLiga, kembali melancarkan serangan kepada Real Madrid menyusul aksi protes yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu saat laga melawan Sevilla, Minggu hari ini. Tebas menilai spanduk yang dibentangkan para pendukung klub tersebut justru memperkuat, dari sudut pandangnya, tuduhan-tuduhannya mengenai gaya komunikasi yang diterapkan manajemen Los Blancos.

Tebas menuntut manajemen Real Madrid memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan kontroversial, di saat konfrontasi terbuka antara kedua pihak semakin meluas dengan latar belakang pernyataan-pernyataan yang saling dilontarkan serta protes para suporter.

Pernyataan sebelumnya memicu konfrontasi baru

Tebas menulis melalui akun media sosialnya: "Hanya butuh dua hari sampai fakta-fakta membuktikan kebenaran apa yang saya katakan," merujuk pada pernyataan sebelumnya yang menyulut konfrontasi baru dengan manajemen Real Madrid, setelah ia menyebut jurnalis Tomas Gonzalez Martin sebagai "juru bicara resmi COZ" bagi pimpinan klub.

Tebas juga menyamakan metode komunikasi melalui kanal televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman Nazi, sebelum ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah teknik komunikasi, bukan ideologi ataupun para pendukung klub.

Real Madrid merespons dengan pernyataan yang menuntut pengunduran diri Tebas secara langsung dari jabatan Presiden LaLiga, dengan menilai pernyataan-pernyataannya "tidak dapat ditoleransi" serta mencerminkan ketiadaan netralitas yang dituntut oleh tanggung jawab institusionalnya.

Spanduk Bernabeu memperluas konfrontasi

Konfrontasi itu merembet hingga ke tribune Santiago Bernabeu saat pertandingan melawan Sevilla, setelah para pendukung Real Madrid membentangkan spanduk bertuliskan "Ini bukan sepakbola, ini Tebas dan Negreira", dengan kedua nama tersebut diberi warna khas Barcelona.

Hal itu berlangsung bersamaan dengan nyanyian penuh kemarahan yang diarahkan kepada Presiden LaLiga, di samping nyanyian yang menyinggung Federasi Sepakbola Spanyol dan Presiden Barcelona Joan Laporta.

Tebas mempertanyakan apakah manajemen Real Madrid juga akan menganggap aksi protes ini sebagai ekspresi pendapat para suporter yang tidak mewakili klub secara resmi, merujuk pada pernyataan manajemen sebelumnya yang berlepas tangan dari pendapat para jurnalis yang tidak bekerja untuk mereka.

Tebas menilai apa yang terjadi mencerminkan, menurut versinya, kemampuan klub untuk mengarahkan kemarahan para pendukungnya kepada orang-orang tertentu. Ia juga mengungkit kembali ancaman yang menurutnya pernah ia terima sebelumnya, dan ia mengaitkan kepada pihak seberang ucapan: "Saya akan membuat seluruh pendukung Real Madrid melawan kalian dan kalian tidak akan bisa keluar ke jalan."

Tebas berpendapat bahwa fakta-fakta ini merupakan bagian dari kampanye tuduhan pribadi dan intimidasi.

Tuntutan untuk mengungkap permintaan perubahan jadwal pertandingan

Dalam rangkaian eskalasinya, Tebas menuntut manajemen Real Madrid mengungkap seluruh permintaan perubahan jadwal pertandingan yang pernah mereka ajukan, beserta penjelasan mengenai berapa banyak permintaan yang disetujui, dan apakah hal itu berkaitan dengan acara-acara lain yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Tebas menulis: "Jika Anda bertindak dengan niat baik, bantahlah kebohongan itu, jelaskan kebenarannya, dan tunjukkan seluruh datanya."

Ia menutup pesannya dengan menuduh manajemen Los Blancos, dengan mengatakan: "Manajemen Real Madrid telah mapan dalam manipulasi dan kebohongan," seraya menambahkan bahwa setiap hari yang berlalu semakin memperjelas, menurut ungkapannya, hal-hal yang memberatkan klub tersebut.