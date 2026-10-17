Kembali Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, untuk membela perbandingan yang ia buat antara saluran televisi Real Madrid dengan metode yang digunakan Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi.

Pernyataan tersebut mendorong Real Madrid untuk menuntut pengunduran diri Tebas, sementara berbagai laporan menyebutkan bahwa Dewan Tinggi Olahraga Spanyol bisa mengambil tindakan terhadapnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Tebas, yang sebelumnya telah membela posisinya pada hari Jumat melalui dua pesan yang ia unggah di platform X, kembali menjelaskan sudut pandangnya pada hari Sabtu melalui pesan baru yang menyebutkan: "Sehubungan dengan polemik yang beredar, metode propaganda yang digunakan Goebbels diajarkan di fakultas jurnalistik dan komunikasi, begitu pula cara mengenali mekanisme-mekanisme tersebut pada masa sekarang."

Ia menambahkan: "Salah satu contoh konkretnya adalah Universitas La Laguna. Dalam program sarjana jurnalistik di universitas tersebut, mata kuliah Teori Pesan Berita Umum, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa tahun pertama, mencakup sebuah latihan yang tercantum dalam panduan mata kuliah untuk tahun akademik 2025-2026, yang menyebutkan: (Latihan mengenai penerapan sebelas prinsip propaganda Goebbels pada realitas kontemporer)."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Ia melanjutkan: "Ya, Anda membacanya dengan benar: pada realitas kontemporer, dan mekanisme-mekanisme ini dianalisis untuk memahami bagaimana propaganda bekerja dan pengaruhnya terhadap opini publik. Membuat perbandingan antara metode komunikasi tidak berarti secara otomatis menyandangkan ideologi orang-orang yang menggunakannya kepada mereka yang memakai mekanisme serupa."

Ia meneruskan: "Justru karena alasan inilah, saya menulis dengan jelas dan terang-terangan: (Perbandingan ini berkaitan dengan metode-metode propaganda tersebut, bukan dengan ideologi tertentu, dan tentu saja tidak berkaitan dengan suporter Real Madrid).

Penjelasan ini sudah tercantum dalam unggahan aslinya, dan saya tidak menambahkannya setelah polemik ini mencuat."

Ia berkata lagi: "Perbandingan saya berkaitan dengan metode-metode tertentu, yaitu pengulangan sistematis, pemilihan peristiwa secara berpihak, dan penciptaan musuh. Mekanisme-mekanisme ini diajarkan di fakultas jurnalistik dan komunikasi, bahkan ketika menganalisis keberadaannya dalam realitas kontemporer. Inilah mekanisme yang saya kritik, dengan menyebutkan contoh-contohnya, dalam konten media saluran televisi Real Madrid dan apa yang saya sebut sebagai platform-platform propagandanya."

Ia melanjutkan: "Siapa pun yang tidak setuju dengan saya boleh mendiskusikan contoh-contoh tersebut, tetapi kemarahan tidak membantahnya. Apakah hanya cuplikan-cuplikan yang menyuburkan perasaan diperlakukan tidak adil saja yang dipilih? Apakah keraguan diulang-ulang hingga disajikan sebagai fakta yang pasti? Apakah suatu pihak digambarkan sebagai musuh abadi? Apakah informasi yang bertentangan dengan narasi yang diusung dihapus?"

Ia menambahkan: "Terkait jadwal pertandingan, mengapa mereka tidak menghitung jumlah permintaan perubahan jadwal yang mereka ajukan, dan berapa banyak permintaan yang disetujui? Catatan itu juga merupakan bagian dari realitas, meski tidak sejalan dengan narasi penindasan."

Ia menutup: "Inilah diskusi yang saya ajukan, dan itu berkaitan dengan metode, pesan, dan fakta-fakta tertentu. Kemarahan mungkin bisa memenuhi satu pernyataan utuh, tetapi jawaban-jawabannya tetap tidak ada. Dan menuntut pengunduran diri saya juga tidak memberikan jawaban atas hal itu."



