Javier Tebas, Presiden LaLiga, melancarkan serangan baru terhadap manajemen Real Madrid dan kanal resmi klub tersebut, dengan menuduh keduanya menyuburkan narasi yang menggambarkan Los Blancos sebagai korban abadi dari keputusan perangkat pertandingan dan kebijakan LaLiga, selain melontarkan kritik kepada sejumlah jurnalis yang mengangkat keluhan klub soal jadwal pertandingan.

Pernyataan Tebas disampaikan melalui akun media sosialnya, sebagai respons atas laporan yang dipublikasikan situs "El Debate" mengenai keberatan Real Madrid terhadap jadwal pertandingan LaLiga, khususnya waktu laga melawan Valencia pada 7 November, selain laporan lain yang membahas kasus Negreira serta keputusan-keputusan perangkat pertandingan yang menguntungkan atau merugikan Real Madrid, sesuai apa yang tercantum di dalamnya.

Tebas serang jurnalis karena pemberitaan soal Real Madrid

Presiden LaLiga memulai serangannya dengan mengkritik jurnalis Tomás González Martín dan Jesús Oriola, yang menandatangani laporan-laporan tersebut, dengan menilai bahwa apa yang mereka tulis kini sudah mendekati pernyataan resmi yang dikeluarkan manajemen Real Madrid.

Tebas berkata: "Hari demi hari semakin sulit membedakan antara artikel kalian dan sebuah pernyataan yang dikeluarkan manajemen Real Madrid. Tomás, khususnya, telah berubah menjadi juru bicara resmi mereka, sampai pada tingkat menggunakan ungkapan yang identik dengan apa yang saya dengar dari salah satu eksekutif senior di Valdebebas."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Dia menambahkan: "Ada banyak sekali rujukan kepada sumber-sumber di dalam klub, tetapi sangat sedikit jarak profesional yang seharusnya memisahkan seorang jurnalis dari apa yang ingin disampaikan sumber-sumber tersebut. Kalian tampak seperti burung beo, tetapi dengan menggunakan papan ketik."

Presiden LaLiga melanjutkan pembicaraannya dengan menyebutkan bahwa eksekutif yang pernyataannya dikutip kedua jurnalis itu bukanlah orang yang sama dengan yang dia tuduh menghubungi ruang-ruang redaksi untuk menuntut pemecatan jurnalis dan menekan agar sejumlah eksekutif dijauhkan dari perusahaan-perusahaan.

Tebas menjelaskan bahwa kontak dan tekanan tersebut, menurut deskripsinya, bukan hal masa lalu, melainkan masih terus berlangsung, sebelum dia melontarkan kritik langsung kepada manajemen Real Madrid dengan mengatakan: "Manajemen Real Madrid memimpin sebuah orkestra dari para pengeras suaranya, sementara kanal resmi Real Madrid bertugas menyanyi dengan suara lantang."

Tebas tuduh kanal Real Madrid suburkan narasi korban

Tebas meningkatkan nada bicaranya terhadap kanal Real Madrid, dengan menilai bahwa kanal itu merupakan unsur utama dalam sebuah sistem media yang bertujuan mengukuhkan perasaan para pendukung klub bahwa mereka diperlakukan tidak adil.

Dia berkata: "Lagu yang mereka mainkan selalu satu: memilih tayangan yang melayani kepentingan mereka, mengulang-ulang pembicaraan soal ketidakadilan, menyuburkan keraguan, dan menentukan musuh."

Presiden LaLiga membandingkan antara metode yang dia tuduhkan kepada klub dan kanalnya dengan sebagian metode propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman Nazi, dengan menjelaskan bahwa perbandingan itu, menurut penegasannya, berkaitan dengan teknik-teknik propaganda, seperti pengulangan terus-menerus, pembentukan citra musuh, dan penundukan fakta pada narasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, bukan dengan ideologi atau dengan para pendukung Real Madrid.

Tebas menambahkan: "Kanal Real Madrid merupakan bagian sentral dari sistem ini. Di mana analisis lengkap atas pertandingan-pertandingan setiap pekan? Dan di mana kemungkinan kesalahan yang merugikan klub-klub lain atau yang justru menguntungkan Real Madrid? Jika mereka menggunakan kaca pembesar yang sama pada semua pertandingan, mungkin hasilnya akan merusak skenario yang ingin mereka sajikan."

Dia melanjutkan: "Tetapi skenario itu mengharuskan Real Madrid selalu tampil dalam citra korban. Dan begitulah kita sampai pada titik menggambarkan bahkan tidak adanya pelanggaran sebagai sebuah pelanggaran, serta menggunakan kasus Negreira sebagai penjelasan permanen untuk setiap keputusan yang tidak mereka sukai. Keraguan disajikan seolah-olah fakta yang terbukti, dan kesimpulan sudah ditulis sebelum pertandingan dimulai."

Jadwal pertandingan: Tebas minta Real Madrid ungkap permintaannya

Tebas beralih ke berkas jadwal pertandingan LaLiga, yang memicu keberatan dari pihak Real Madrid, dengan menuntut klub itu mengungkap seluruh permintaan sebelumnya untuk mengubah waktu pertandingan dan hari penyelenggaraannya, serta berapa banyak permintaan yang disetujui LaLiga.

Dia berkata: "Teknik yang sama ini sekarang digunakan dalam berkas jadwal; diceritakan apa yang menyuburkan perasaan diperlakukan tidak adil, sementara konteks yang memungkinkan verifikasi atas kebenaran perkara itu disembunyikan."

Dia menambahkan sambil menyapa jurnalis Tomás González Martín: "Biarkan eksekutif yang memasok informasi kepada para pengeras suara klub itu menjelaskan berapa jumlah permintaan perubahan waktu dan hari pertandingan yang diajukan Real Madrid, dan berapa permintaan yang telah disetujui. Dalam berkas ini, Real Madrid memuncaki daftar. Dan hendaklah itu mencakup permintaan-permintaan yang disetujui juga, bukan hanya berfokus pada permintaan yang melayani pengobaran kontroversi setiap kali."

Tebas juga menuntut agar dimasukkan permintaan-permintaan yang terkait dengan jadwal kompetisi, yang bertujuan memudahkan penyelenggaraan acara-acara yang diizinkan oleh "lisensi super" di Stadion Santiago Bernabeu.

Dia melanjutkan: "Ketika urusannya adalah meminta penyesuaian kompetisi sesuai kebutuhan klub, mereka bergerak dengan sangat aktif, tetapi mereka jauh lebih sedikit mengingat ketika urusannya adalah mengakui permintaan-permintaan yang telah dipenuhi. Inilah catatan yang seharusnya dipublikasikan: apa yang diminta Real Madrid? Apa yang mereka dapatkan? Dan apa yang tidak dapat dipenuhi, serta apa alasannya?"

Presiden LaLiga: Penolakan permintaan Real Madrid bukan berarti menyasar mereka

Tebas menegaskan bahwa penetapan jadwal pertandingan tidak hanya berkaitan dengan Real Madrid saja, tetapi juga berpengaruh pada para pesaingnya, klub-klub lain, para pendukung, dan kewajiban-kewajiban terkait hak siar televisi.

Dia berkata: "Jadwal pertandingan juga berpengaruh pada lawan, klub-klub lain, para pendukung, dan kewajiban-kewajiban terkait penyiaran audio-visual kompetisi. Sebuah permintaan tidak berubah menjadi hak hanya karena permintaan itu berasal dari Real Madrid, sebagaimana penolakannya pun tidak membuktikan adanya penindasan."

Dia menambahkan: "LaLiga membela kompetisi. Dan tidak serius jika kamu meminta perubahan hari, waktu, dan jadwal, lalu menyajikan setiap perbedaan pendapat sebagai bukti bahwa LaLiga merugikan klub. Jika kita ingin membicarakan perlakuan yang diterima Real Madrid, kita harus menyajikannya secara utuh."

Tebas menutup serangannya dengan meminta para jurnalis memverifikasi detail-detail yang dia serukan untuk mereka tanyakan kepada sumber-sumber mereka, dan dia juga menantang kanal Real Madrid untuk mengkhususkan sebuah program guna memaparkan permintaan-permintaan klub dan jawaban LaLiga atasnya, ketimbang berfokus pada potongan-potongan tayangan yang menyoroti kesalahan perangkat pertandingan yang kontroversial.

Dia berkata: "Tomás punya pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk diajukan kepada sumber-sumbernya, dan kanal Real Madrid punya materi yang cukup untuk menyiapkan sebuah program: permintaan-permintaan klub dan jawaban yang diterimanya. Kita akan lihat apakah mereka akan memberi catatan itu perhatian yang sama dengan yang mereka khususkan untuk potongan-potongan tayangan ketidakadilan. Setelah itu, pengeras suara lainnya bertugas memperbesar pesan tersebut; kanal Real Madrid menayangkan gambar-gambarnya, pihak lain membuat judul-judulnya, dan semuanya mengulang tuduhan yang sama."