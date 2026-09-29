Tebas Meledak: Manchester City Harus Dihancurkan, Apa yang Terjadi adalah Skandal yang Berlangsung Sejak 2009

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, meledakkan bom dahsyat ke wajah sepak bola Eropa dengan menuntut penjatuhan sanksi terberat yang tersedia terhadap klub Manchester City, setelah terbuktinya klub tersebut bersalah dalam kasus pelanggaran finansial bersejarah, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi harus menjadi titik balik bagi seluruh sepak bola.

Tebas mengatakan, dalam pernyataan berapi-api di sela-sela KTT Performa dan Kesehatan yang digelar di London atas penyelenggaraan serikat pemain dunia FIFPRO dan Cleveland Clinic, hari Selasa ini: "Saya sudah lama mengungkapkan kekhawatiran soal Manchester City selama bertahun-tahun. Saya melakukannya pada 2017 dalam konferensi Soccerex, saat itu hal itu tidak disukai baik oleh Manchester City maupun Liga Premier Inggris."

Kantor berita "Reuters" mengungkap kebenaran laporan yang menyatakan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran dari total 115 pelanggaran terhadap aturan permainan finansial bersih di Liga Premier Inggris, tuduhan yang selama ini selalu dibantah oleh klub berjuluk The Citizens itu.

Pelanggaran sejak 2009

Tebas menekankan bahayanya rentang waktu pelanggaran, dengan mengatakan: "Kini telah terbukti adanya pelanggaran yang berlangsung terus-menerus sejak 2009, dan melanggar aturan selama lebih dari sepuluh tahun adalah hal yang sangat berbahaya. Sanksinya harus keras, bukan hanya agar menjadi pelajaran, tetapi karena aturan memang benar-benar telah dilanggar."

Ia menambahkan: "Kami berupaya membuat sepak bola berkelanjutan dan berintegritas di semua kompetisi, dan sebagaimana dikatakan banyak klub, sejumlah gelar telah hilang yang seharusnya dimenangkan oleh klub-klub lain. Apa yang terjadi sangat penting, dan kami berharap ini menjadi titik balik, bukan hanya bagi Liga Premier Inggris."

Presiden La Liga itu menegaskan bahwa dampak kasus ini melampaui Inggris, dengan menjelaskan: "Kasus Manchester City memiliki dampak di seluruh Eropa, terutama terkait manipulasi finansial. Sanksinya harus memberi efek jera."

Manchester City, menurut regulasi, menghadapi sanksi yang berkisar antara denda finansial besar, pengurangan poin, hingga sanksi degradasi, sementara laporan-laporan Inggris menyebutkan bahwa klub-klub Liga Premier sudah mulai meminta konsultasi hukum untuk menuntut ganti rugi.

Serangan terhadap "CAS"

Tebas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", yang pada 2020 telah membatalkan keputusan UEFA untuk melarang City berpartisipasi di Liga Champions Eropa selama dua tahun atas tuduhan menggelembungkan pendapatan sponsor antara 2012 dan 2016.

Tebas mengatakan: "Menurut saya, keputusan-keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga harus ditinjau ulang, sebab mereka membatalkan sanksi yang dijatuhkan oleh UEFA, dan keputusan itu sangat diragukan, dan kini terbukti bahwa UEFA benar."

Di sisi lain, Maheta Molango, Chief Executive Serikat Pemain Profesional di Inggris, menyatakan kekhawatirannya terhadap lamanya kasus ini, dengan mengatakan: "Yang mengkhawatirkan kami adalah dampaknya terhadap ekosistem yang lebih luas, dan terhadap kepercayaan pada aturan dan lembaga. Jika ada satu pelajaran yang harus dipetik, itu adalah bahwa kita membutuhkan aturan, aturan itu harus dipatuhi, dan harus ada konsekuensi yang segera."

Ia menambahkan: "Ada manusia di balik semua cerita ini, dan orang-orang yang berupaya mencapai tujuan tertentu dalam karier mereka. Yang kami utang kepada semua orang di sektor ini adalah kepastian."







