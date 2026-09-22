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Tebas Meledak ke Arah Madrid: Cukup Bersembunyi di Balik Wasit, Keluarlah dari Ilusi Konspirasi

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Javier Tebas, presiden La Liga, kembali melancarkan serangan terhadap Real Madrid, menyusul retorika yang kian meningkat di dalam klub dan media-media yang dekat dengannya terkait keputusan-keputusan wasit, sembari menolak narasi yang menyebut bahwa tim tersebut menjadi sasaran yang disengaja oleh para wasit.

 Tebas menilai bahwa polemik berkepanjangan seputar wasit mengalihkan perhatian dari persoalan teknis yang muncul pada penampilan Real Madrid selama laga-laga awal musim ini.

Presiden La Liga menulis melalui akun-akunnya di media sosial, sebagai tanggapan atas kritik terbaru yang dilontarkan Madrid, dengan mengecam apa yang ia sebut sebagai upaya membangun "kisah konspirasi abadi".

Ia berkata: "Ketika bukan Negreira, maka wasitnya, dan ketika bukan itu juga, maka ia bukan wasit internasional," sebagai isyarat terhadap beragamnya dalih yang dikemukakan klub atau orang-orang dekatnya ketika berbicara soal wasit.

Tebas menegaskan bahwa seluruh klub di La Liga bisa saja mendapat penunjukan wasit internasional maupun non-internasional untuk memimpin pertandingan mereka, seraya menekankan bahwa tidak ada klub yang berhak memilih wasit yang memimpin pertandingannya, atau menolak identitas wasit hanya karena tidak sesuai dengan preferensi maupun ekspektasinya.

LaLiga
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Atletico Madrid
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Real Madrid
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Presiden La Liga menyinggung posisi Real Madrid di dalam kompetisi, dengan mengakui peran besar yang dimainkan klub tersebut dalam sejarah La Liga serta daya tariknya di tingkat global, namun pada saat yang sama ia menolak mereduksi nilai kompetisi hanya pada keberadaan Real Madrid semata, seraya menegaskan bahwa kompetisi tidak mendapatkan arti pentingnya dari satu klub saja.

Tebas berkata: "Real Madrid sangat penting bagi La Liga, tetapi mengatakan bahwa La Liga tidak ada nilainya tanpa Madrid mencerminkan penghinaan terhadap klub-klub lain, para pendukungnya, dan sejarahnya. Kompetisi ini tidak dimiliki oleh siapa pun."

Tebas lebih tajam ketika mengomentari hipotesis yang menyebut bahwa Real Madrid menjadi sasaran para wasit, karena ia menilai anggapan ini tidak berdasar logika, dan tidak bertumpu pada bukti yang memastikan adanya kebijakan yang disengaja terhadap klub tersebut. Ia berkata: "Klaim bahwa para wasit diarahkan untuk melawan Real Madrid itu seolah kau hidup di galaksi lain."

Presiden La Liga menilai bahwa pengulangan pembicaraan tentang adanya bias wasit terhadap Real Madrid memberikan tameng untuk menghindari pembahasan persoalan-persoalan sebenarnya yang muncul di dalam tim, baik pada tingkat penampilan, hasil, maupun cara pengelolaan pertandingan.

Tebas menambahkan: "Kisah itu berfungsi sebagai dalih untuk menutupi berbagai kekurangan lain yang tampak pada pandangan pertama dalam laga-laga awal musim ini. Lebih nyaman menunjuk pada konspirasi ketimbang menjelaskan apa yang terjadi di lapangan."

Sebagai penutup pembelaan atas sikapnya, Tebas menegaskan bahwa terjadinya kesalahan wasit, bahkan jika berulang di lebih dari satu pertandingan atau sepanjang bertahun-tahun, tidak menjadi bukti adanya konspirasi terorganisir terhadap Real Madrid.

Ia berkata: "Kesalahan wasit tidak membuktikan adanya konspirasi, dan pengulangannya selama bertahun-tahun pun tidak membuatnya menjadi benar."

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