Tebas Melancarkan Serangan ke FIFA: "Permintaan Maaf Rabat" Bukan Solusi untuk Krisis

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, meningkatkan kritiknya terhadap Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", terkait krisis yang dialami federasi tersebut belakangan ini, dengan menilai bahwa menyembunyikan keputusan-keputusan krusial dari badan-badan yang berwenang dan para perwakilan sepak bola di seluruh dunia merupakan "keruntuhan yang sangat berbahaya dalam tata kelola kelembagaan".

Tebas menulis melalui akunnya di platform "X", pada hari Jumat ini, bahwa apa yang ia sebut sebagai "permintaan maaf Rabat" tidak mewakili solusi bagi krisis yang saat ini melanda federasi internasional tersebut, seraya menegaskan bahwa persoalan ini melampaui sekadar masalah dalam cara berkomunikasi.

FIFA sebelumnya mengumumkan, seusai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebuah proposal untuk menjual 20% saham perusahaan FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah perusahaan anak baru yang hendak didirikan federasi internasional itu untuk mengelola operasi komersial dan berbagai acaranya, termasuk Piala Dunia.

Namun presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mundur dari proyek tersebut dan mengumumkan penarikannya setelah gelombang kemarahan internasional yang besar.

Tebas menuntut penentuan tanggung jawab

Tebas menilai bahwa pengakuan adanya proses penyembunyian informasi tidak bisa berakhir hanya dengan penyampaian permintaan maaf, dengan menekankan perlunya menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan ini dan meminta pertanggungjawabannya.

Presiden La Liga Spanyol itu mengatakan bahwa persoalan ini "tidak cukup hanya dengan meminta maaf", seraya menuntut agar "ditentukan siapa yang memutuskan bertindak dengan cara seperti ini dan dimintai pertanggungjawaban", sambil menambahkan bahwa orang yang memimpin proses tersebut dan mengawasinya secara langsung tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab, dalam sebuah rujukan yang jelas kepada Infantino.

Kritik Tebas tidak berhenti pada berkas perusahaan komersial itu, karena ia kembali membuka kasus pemain Amerika Serikat Folarin Balogun, yang hukumannya ditangguhkan selama Piala Dunia, setelah tekanan politik yang diakui secara terbuka oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump, agar pemain tersebut dapat tampil di pertandingan berikutnya melawan Belgia di babak 16 besar.

Tebas menggambarkan peristiwa ini sebagai "intervensi politik yang tidak dapat diterima terhadap independensi sistem disipliner sepak bola", sembari pada saat yang sama mengkritik penjelasan-penjelasan yang disampaikan Infantino terkait kasus tersebut, dan menganggapnya tidak meyakinkan.

Kritik terhadap dukungan bagi Infantino

Presiden La Liga Spanyol itu juga melontarkan kritik terhadap pernyataan-pernyataan dukungan yang belakangan dikeluarkan demi kepentingan Infantino dari pihak Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", Federasi Sepak Bola Argentina, dan sejumlah federasi nasional lainnya.

Tebas menilai bahwa sikap-sikap ini tidak berkontribusi untuk mengakhiri krisis, tetapi justru mengungkap, dari sudut pandangnya, bahwa "masalah sebenarnya dalam tata kelola sepak bola dunia terletak pada sistem itu sendiri".

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Pernyataan Tebas ini datang menyusul pertemuan Rabat yang digelar "FIFA" pekan ini di Maroko, di tengah meningkatnya kritik yang ditujukan kepada Infantino akibat proyek perusahaan komersial yang diusulkan.

Presiden La Liga menegaskan bahwa pertemuan Rabat tidak seharusnya berubah menjadi "seremoni untuk membebaskan" para pihak yang bertanggung jawab atas krisis, dengan menilai bahwa apa yang terjadi harus menjadi "titik balik" dalam cara mengelola sepak bola dunia.

Tebas menutup dengan menegaskan bahwa sistem yang ada saat ini menghadapi masalah-masalah terkait transparansi, independensi, dan pemusatan kekuasaan, dalam kritik baru yang menambah rangkaian sikap yang menolak cara pengelolaan Federasi Sepak Bola Internasional pada periode terakhir.