Presiden Liga Spanyol "La Liga", Javier Tebas, melanjutkan eskalasi dalam krisisnya dengan Real Madrid, menegaskan bahwa hubungan antara kedua belah pihak akan tetap "tidak dapat diperbaiki" selama Florentino Perez masih menjabat sebagai presiden klub Kerajaan tersebut.

Pernyataan Tebas itu muncul saat ia menghadiri sebuah acara di Spanyol, hari Rabu ini, di mana ia berbicara kepada media tentang polemik berkelanjutan dengan Real Madrid.

Tebas dan Real Madrid saling melancarkan serangan sepanjang hari Selasa kemarin, di mana presiden Liga Spanyol memulainya dengan melontarkan kritik tajam terhadap klub Kerajaan melalui akunnya di platform X, menyusul serangan klub tersebut terhadap wasit setelah derby Madrid.

Real Madrid membalas melalui pernyataan resmi, sebelum Tebas kembali menyerang melalui pernyataan panjang di "X".

Tebas Menanggapi Pernyataan Real Madrid

Terkait pernyataan terakhir yang dikeluarkan Real Madrid, yang menyebut bahwa pernyataan Tebas "tidak pantas bagi seorang pejabat", presiden Liga La Liga itu mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Kalau saya bukan seorang pejabat, saya tidak akan bertahan di sini selama 12 tahun. Kami sudah mengalami hal ini selama bertahun-tahun bersama saluran televisi Real Madrid, dan ketika keadaan di dalam klub memburuk, kritik dilontarkan kepada segala hal yang bergerak, dan ini adalah hal yang memalukan."

Ia menambahkan: "Ini merupakan ketidakhormatan terhadap semua pihak, terhadap Liga Spanyol, terhadap klub-klub, dan terhadap para suporter."

Apa yang Ia Katakan tentang Krisis Wasit di Derby?

Presiden "La Liga" menyinggung polemik perwasitan yang mengiringi derby Madrid, menegaskan bahwa ia memahami adanya kritik terhadap keputusan-keputusan wasit, tetapi ia menolak tuduhan bahwa kompetisi tersebut telah dimanipulasi.

Ia berkata: "Saya memahami kritik-kritik itu, tetapi saya tidak bisa memahami jika mereka mengatakan bahwa kompetisi ini dimanipulasi. Ada orang-orang yang pasti telah menonton insiden Bellingham dengan kacamata yang berbeda dari seluruh dunia."

Ia melanjutkan: "Cristian Romero tidak mungkin mendapatkan kartu merah karena hal itu dengan cara apa pun. Adapun pada insiden Kang-in, ya, mungkin saja ada kartu merah, tetapi itu bukan kasus yang memalukan sebagaimana digambarkan oleh pihak lain."

Hubungan yang Terputus dengan Perez

Terkait hubungannya dengan Florentino Perez, presiden Real Madrid, Tebas bersikap jelas dalam pendiriannya, dengan mengatakan: "Selama Florentino Perez masih menjadi presiden Real Madrid, hubungan ini tidak dapat diperbaiki."

Ia menjelaskan: "Masalahnya terletak pada model sepak bola yang dibela oleh Florentino. Kami tidak membela model tersebut."

Ia menambahkan: "Jika ada presiden lain yang datang ke klub di masa depan, kita akan lihat apa yang terjadi. Saya sama sekali tidak sependapat dengan para pejabat saat ini, tetapi saya tidak memiliki masalah apa pun dengan Real Madrid itu sendiri. Ia adalah tim saya sejak saya masih kecil."

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