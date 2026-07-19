Javier Tebas, Ketua Asosiasi Liga Spanyol "La Liga", menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan tim nasional Spanyol untuk merebut gelar Piala Dunia saat menghadapi Argentina di final yang dijadwalkan hari ini, Minggu.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Tebas mengatakan dalam sebuah acara yang digelar di "Little Spain" di Kota New York untuk merayakan final Piala Dunia: "Kami menantikan pertandingan ini dengan antusias. Jika kami bermain seperti yang kami kenal, keputusan wasit tidak akan menjadi masalah, dan wasit akan melewati pertandingan tanpa menarik perhatian."

Tebas menegaskan bahwa pertandingan Spanyol melawan Prancis sangat luar biasa, sambil berkata: “Saya tidak tahu apakah sejarah Piala Dunia pernah atau akan menyaksikan pertandingan seperti laga Spanyol melawan Prancis. Saya menontonnya lebih dari sekali, dan meninjau ulang banyak cuplikan, seperti gol Pedro Porro, dan kita tidak akan melihat hal serupa lagi.”

Tebas juga mengungkapkan prediksinya mengenai hasil final, menegaskan bahwa timnas Spanyol akan menang “dengan selisih lebih dari satu gol,” sekaligus memuji pentingnya akal sehat dalam memulihkan hubungan baik antara Liga Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol.

Ia menambahkan: “Kuncinya adalah akal sehat… Ketika akal sehat mendominasi, saling pengertian menjadi mudah. Harus ada dialog, dan ketika akal sehat hadir, segalanya menjadi lebih mudah. Kita harus meninggalkan sikap penolakan terus-menerus, seperti yang dilakukan anak-anak.”