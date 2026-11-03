Tebas: Hubungan Saya dengan Barcelona Penuh Pasang Surut, dan Saya Memahami Pernyataan Laporta

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, berbicara mengenai hubungannya dengan Barcelona dan presiden klub itu, Joan Laporta, dengan menjelaskan bahwa hubungan tersebut telah melewati periode ketegangan dan kedekatan, sebelum berubah dalam beberapa tahun terakhir menjadi kerja sama yang lebih profesional, meski sejumlah perbedaan sudut pandang masih tetap ada.

Pernyataan Tebas, yang dilansir surat kabar Sport, disampaikan saat ia mengikuti forum "Dunia yang Berkembang" di kota Barcelona, di mana ia menyatakan penghargaannya atas sikap Laporta setelah pria itu membelanya menghadapi kritik yang dilontarkan Real Madrid kepadanya, sembari menegaskan bahwa presiden klub Catalan itu memahami kepeduliannya terhadap independensi La Liga dan sikapnya yang tak tunduk pada tekanan klub.

Tebas berkata: "Hubungan saya dengan Laporta telah melewati masa-masa baik dan masa-masa buruk, seperti roller coaster," merujuk pada wahana permainan terkenal yang bergerak di lintasan tinggi dan rendah, turun dan naik dengan cepat dan berulang kali, yang digunakan Tebas untuk menggambarkan gejolak tajam yang dialami hubungannya dengan presiden Barcelona itu.

Ia menambahkan, "Ketika mereka mengelola klub dengan baik, mereka menyadari bagaimana aturan permainan keuangan yang bersih bekerja, dan hal itu membantu membuat hubungan kami menjadi lebih profesional."

Ia melanjutkan: "Saya memahami pernyataan Laporta, ia tahu bahwa saya selalu peduli untuk memiliki sikap yang independen dan menerapkan keadilan, dan saya tidak tunduk pada tekanan apa pun. Seandainya saya melakukan itu, La Liga akan kehilangan banyak otoritasnya di hadapan klub-klub. Saya berterima kasih kepadanya atas kata-katanya."

Perselisihan keuangan dan aturan permainan keuangan yang bersih

Hubungan antara Tebas dan Barcelona tidak selalu stabil, karena tahun-tahun lalu diwarnai perselisihan terkait aturan keuangan yang diterapkan La Liga pada klub-klub, khususnya kemampuan klub Catalan itu mendaftarkan para pemainnya di tengah krisis ekonominya.

Kesepakatan investasi dengan dana "CVC" menjadi salah satu titik perselisihan paling menonjol; Tebas menunjukkan dukungan pada proyek yang bertujuan menyuntikkan investasi ke klub-klub La Liga Spanyol dengan imbalan bagian dari sebagian pendapatan masa depan, sementara Barcelona menolak bergabung, karena menganggap syarat-syaratnya tidak sesuai dengan kepentingan klub dalam jangka panjang.

Perselisihan juga meningkat akibat aturan permainan keuangan yang bersih, setelah Barcelona menghadapi kesulitan mendaftarkan sejumlah pemainnya akibat kondisi keuangannya, sementara Tebas berpegang pada keharusan menerapkan regulasi pada klub tanpa pengecualian.

Namun Laporta sebelumnya mengungkapkan bahwa hubungan institusional dan personal dengan Tebas mulai membaik, dengan menyatakan bahwa keduanya telah membuka kembali saluran komunikasi setelah periode konfrontasi, dan bahwa keduanya kini mampu membahas perselisihan serta mencapai kesepahaman.

Kedekatan yang dinyatakan terbuka pada awal masa jabatan baru Laporta

Kedekatan ini tampak jelas pada tanggal 1 Juli 2026, selama upacara pelantikan Laporta sebagai presiden Barcelona untuk masa jabatan baru yang berlangsung hingga tahun 2031, ketika kedua pihak bertukar pesan positif di hadapan hadirin.

Tebas berkata dalam kesempatan itu bahwa mereka telah berbeda pendapat sepanjang tahun-tahun lalu, tetapi ia menekankan bahwa masing-masing pihak membela kepentingannya, seraya menambahkan: "Kami mungkin akan lebih banyak atau lebih sedikit sepakat, tetapi kami akan selalu mencari apa yang terbaik bagi sepak bola dan La Liga."

Di pihaknya, Laporta menyampaikan pesan langsung kepada presiden La Liga, dengan berkata: "Anda memiliki di Barcelona seorang sekutu yang setia untuk mempromosikan La Liga Spanyol ke seluruh penjuru dunia, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kami selalu siap bekerja sama dengan Anda, dan kami telah membuktikannya serta akan terus bekerja dengan cara ini."

Presiden Barcelona itu menegaskan bahwa titik-titik kesepakatan antara kedua belah pihak telah menjadi lebih banyak daripada titik-titik perbedaan, dan bahwa keduanya terbiasa mencari ruang bersama ketika perselisihan muncul.

Front bersama menghadapi Real Madrid?

Pernyataan Tebas memperoleh arti penting tambahan di tengah ketegangan tajam antara Barcelona dan Real Madrid, terutama setelah kasus Negreira dan mundurnya klub Catalan itu dari proyek Liga Super Eropa, yang menyebabkan memburuknya hubungannya dengan Florentino Perez.

Laporta sebelumnya mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "L'Equipe" pada Oktober lalu bahwa hubungan dengan Real Madrid tidak lagi ada, melainkan telah berubah menjadi konfrontasi, merujuk pada dampak kasus Negreira.

Sebaliknya, Barcelona dan Tebas tampaknya menuju koordinasi institusional yang lebih besar, terutama karena presiden La Liga memandang klub Catalan itu sebagai mitra penting bagi masa depan kompetisi, sementara Barcelona membutuhkan hubungan yang stabil dengan pihak penyelenggara liga di tengah berbagai persoalan keuangan dan olahraganya.