Javier Tebas, presiden La Liga, melontarkan pernyataan-pernyataan tegas pada Selasa hari ini, saat berpartisipasi dalam World Football Summit di Madrid.

Tebas berbicara tentang masa depan olahraga, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "AS": "Kecerdasan buatan mengubah segalanya. Akan ada lebih banyak waktu untuk hiburan. Di antara sedikit peristiwa yang benar-benar tak terlupakan, sepak bola dan konser musik akan menjadi satu-satunya. Lebih banyak waktu akan dialokasikan untuk kesehatan Anda."

Rodri paling berhak atas Ballon d'Or

Mengenai siapa yang layak memenangkan Ballon d'Or, ia berkata: "Rodri. Ini sulit, tetapi melihat apa yang ia tampilkan di Piala Dunia, ia layak mendapatkannya."

Mengenai dukungan Barcelona kepada Lamine Yamal kali ini, ia berkomentar: "Kalian harus bertanya kepada Barcelona. Setiap orang punya pendapatnya, sedangkan pendapat saya adalah Rodri."

Ia menambahkan: "Setiap orang berusaha semaksimal mungkin dalam kampanye. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya paling tepat. Lamine tahu bagaimana ia bermain. Ia bisa saja mengatakan bahwa ia pemain terbaik. Saya rasa Rodri adalah yang terbaik. Setiap orang mampu menilai levelnya sendiri."

Mengenai perbandingan Lamine dengan Messi, Tebas berkata: "Ia masih punya jalan panjang di depan... Di usia sembilan belas tahun, ia bisa dibeli. Kita akan melihatnya lima tahun lagi."

Mourinho dan saluran televisi Real Madrid

Tentang Jose Mourinho, ia menegaskan: "Ia berkembang, seperti orang lain. Ia tidak begitu terkenal, tetapi ia masih punya jalan panjang di liga. Saya percaya akan hal itu."

Ia menyinggung kritikan saluran televisi Real Madrid terhadap wasit dengan mengatakan: "Ini adalah upaya putus asa untuk berlagak sebagai korban; ia tidak hanya mengeluhkan situasinya sendiri, tetapi juga mengeluhkan situasi semua orang. Mereka salah. Segalanya adalah kesalahan orang lain dan tidak pernah kesalahan mereka... Saya bisa menjelaskan mengapa Real Madrid meraih poin lebih sedikit, tetapi saya tidak akan melakukannya... Real Madrid bisa memenangkan liga tanpa retorika berlagak sebagai korban ini."

Tebas menyerang manajemen FIFA saat ini: "Jika Infantino terus berlanjut, itu akan menjadi aib. Lebih baik bagi sepak bola jika Amerika Serikat menang atas Belgia, karena saya yakin Infantino tidak akan bertahan setelah bencana Spanyol. Banyak federasi bergantung pada uang FIFA, jika tidak mereka akan kehilangannya."

Ia melanjutkan: "Masih ada waktu. Harus ada kandidat pada 18 November. Kalau saya melihat ada kandidat, saya akan menarik suara saya dari mereka."

Maroko dan Spanyol: perebutan final Piala Dunia 2030

Mengenai penyelenggaraan final Liga Champions Eropa, ia berkata: "Real Madrid tidak memintanya karena buruknya hubungan mereka dengan UEFA. Saya perkirakan mereka akan memintanya dalam waktu dekat, bahkan saya hampir yakin akan hal itu."

Tebas menyinggung perebutan antara Spanyol dan Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, di mana ia berkata: "Di Bernabeu. Saya mendukung pilihan ini. Namun agar final digelar di Spanyol, Infantino tidak boleh terus menjabat. Ketika seorang anggota FIFA dan Maroko (Fouzi Lekjaa) menyatakan dengan keberanian sebesar itu (Maroko menjadi tuan rumah final), berarti ia tidak mengarang-ngarang hal itu sendirian."

Ia menutup: "Jangan kita naif. Tidak ada yang mengatakan bahwa ia akan pergi, dan ia masih menjadi anggota eksekutif FIFA (Lekjaa); ini adalah kejatuhan baru yang menambah masalah tata kelola di dalam FIFA. Dan selama Infantino masih berlanjut, akan sangat sulit final digelar di Spanyol. Dari segi reputasi dan kedudukan, negara utama dalam penyelenggaraan Piala Dunia ini harus mendapatkan hak menjadi tuan rumah pertandingan final. Kita harus berpikir masak-masak: jika Infantino terus berlanjut, mari kita cermati apa yang akan kita lakukan.. Seluruh situasi harus dievaluasi ulang, dan saya tidak tahu apakah kita harus menarik diri atau tidak."