Javier Tebas, presiden Liga Spanyol (La Liga), menggelar wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe" setelah sepekan penuh gejolak, di mana ia membahas seluruh isu terkini, mulai dari persaingan Ballon d'Or hingga perselisihan terbukanya dengan Real Madrid menyusul pernyataannya yang menyamakan gaya media klub ibu kota itu dengan propaganda Nazi.

Setelah Tebas mengetahui bahwa Dewan Tinggi Olahraga tengah mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan terhadap pernyataan tersebut, ia memutuskan menggelar wawancara dengan salah satu surat kabar yang paling banyak tersebar di dunia untuk membela diri.

Tebas berkata, sebagaimana dikutip situs radio Spanyol "Cadena SER": "Saya tidak menyebut siapa pun sebagai Nazi, saya berbicara soal strategi komunikasi."

Adapun terkait persaingan Ballon d'Or, respons Javier Tebas cukup mengejutkan, karena ia mengabaikan nama Lamine Yamal, bintang Barcelona yang merupakan salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan tersebut dalam acara yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang di London.

Presiden Liga Spanyol itu memuji Rodri dan Kylian Mbappe, dengan mengatakan bahwa kemenangan Mbappe atas penghargaan tersebut akan menjadi ganjaran yang layak.

Ia menambahkan: "Jika Mbappe memenangi Ballon d'Or, itu akan pantas, tetapi saya berharap Rodri bisa mengulang pencapaiannya."

Ia pun berbicara panjang lebar mengenai penampilan Mbappe, dengan menjelaskan bahwa ia "salah satu pemain terbaik dunia, ia bintang kelas dunia, pemain hebat yang memberi kontribusi besar bagi timnya dan liga secara umum".

Mengenai Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", ia menyebut bahwa Infantino juga bukan presiden yang layak bagi FIFA.

Ia melanjutkan: "Saya telah menentangnya selama sepuluh tahun, dan saya tidak mengubah pendapat saya. Peristiwa-peristiwa terakhir menegaskan sudut pandang saya. Ia mengambil keputusan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya federasi-federasi. Sebagian besar keputusannya, baik yang terkait dengan jadwal, kompetisi, maupun perluasan Piala Dunia Antarklub, menimbulkan kerugian besar bagi liga-liga nasional, baik yang besar maupun yang kecil, dan pada akhirnya bagi para pemain itu sendiri."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Citra FIFA telah rusak parah selama bertahun-tahun. Adapun bagi Infantino, hal itu sudah jelas: citranya sangat jauh dari ideal."



