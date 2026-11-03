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Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini menolak membiarkan timnya terdistraksi oleh krisis yang tengah dialami Manchester United menjelang pertemuan mereka di Liga Champions pada Selasa. Gasperini menegaskan Manchester United tetap menjadi lawan berbahaya meski berada di peringkat ke-16 Liga Primer Inggris.

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Roma yang sedang menanjak bertandang ke markas Manchester United yang tengah kesulitan

Roma bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada pertandingan keempat Liga Champions. Tim asuhan Gian Piero Gasperini datang dengan performa menyerang yang sensasional setelah bangkit untuk mengalahkan Cagliari 4-2 pada akhir pekan, menyusul kemenangan 5-2 atas Udinese.

Sebaliknya, tim tuan rumah asuhan Michael Carrick berada di dasar klasemen Liga Champions dan menempati posisi ke-16 di Liga Primer setelah kalah 3-0 dari Bournemouth di kandang.

Meski United sedang mengalami kesulitan di kompetisi domestik, Gasperini memperkirakan laga sengit di Old Trafford.

Gasperini peringatkan Roma agar tidak meremehkan United

Berbicara kepada wartawan menjelang pertandingan, Gasperini meminta para pemainnya agar tidak menganggap enteng United. "Manchester United sedang kesulitan meraih hasil di liga, tetapi kami tidak boleh teralihkan oleh hal itu. Mereka tim papan atas dengan sejumlah pemain kelas dunia," kata Gasperini.

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"Selain itu, kami akan bermain di stadion yang sulit ditaklukkan, dengan atmosfer yang luar biasa. Kami mempersiapkan diri seolah-olah akan menghadapi United dalam performa terbaiknya."

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"Semua orang berhak bermimpi. Saya berusaha mewujudkan mimpi dalam waktu dekat, dimulai besok di stadion yang megah," tambahnya.

Gasperini hadapi kekurangan pemain di lini tengah di tengah krisis cedera

Gasperini mengungkapkan bahwa ia harus menyiasati absennya sejumlah pemain penting di Manchester. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Leonardo Balerdi, dan Mario Hermoso semuanya tidak tersedia. "Kami kehilangan pemain seperti Pellegrini, Dybala, dan Kone di area yang serupa, jadi kami berusaha menyesuaikan diri," jelas Gasperini.

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"Kami kekurangan pemain di lini tengah. Semoga ini hanya fase sementara. Tujuh pertandingan terakhir kami jalani dalam situasi yang menegangkan."

"Ke-17 pemain yang kami miliki semuanya siap... tetapi pekan ini tetap berat," tambah pelatih asal Italia itu.

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Roma berpeluang meraih kemenangan penting di Eropa

Kemenangan di Manchester akan memberi dorongan besar bagi Roma, yang berada di papan tengah, dalam upaya mereka melaju lebih jauh di kompetisi Eropa.

Tim asuhan Gasperini akan mengandalkan lini depan mereka yang produktif untuk membongkar pertahanan United yang rapuh.

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Kick-off di Old Trafford dijadwalkan pada Selasa malam.