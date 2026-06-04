Te Kloese mengungkap fakta tentang Hadj Moussa sehari setelah penampilannya yang heroik

Anis Hadj Moussa menjadi pahlawan kemenangan Aljazair pada Rabu dalam laga perpisahan melawan tim nasional Belanda (0-1) di De Kuip. Gol indah pada menit ke-86 itu disaksikan dari tribun oleh sejumlah pencari bakat, demikian diungkapkan Dennis te Kloese, direktur umum dan teknis Feyenoord yang akan hengkang.

Hadj Moussa yang masuk sebagai pemain pengganti bergerak ke dalam dari sayap kanan, lalu melengkungkan bola ke sudut kiri gawang di belakang Bart Verbruggen. Bek Jorrel Hato tidak mampu menghentikan penyerang sayap Aljazair dari Feyenoord itu.

''Hadj Moussa sempat mencetak satu gol yang bagus melawan Belanda. Pemain yang baik, selalu bugar, dan dia juga sangat berdedikasi,'' kata Te Kloese dalam wawancara mendalam dengan De Telegraaf sambil memuji Hadj Moussa.

''Karena gayanya, hal itu tidak selalu terlihat, tapi dia benar-benar pemain yang bagus. Dia hanya menghabiskan tiga juta euro bagi kami. Saat melawan Oranje, banyak klub yang menontonnya dari tribun…'', kata pejabat yang akan mundur itu, menyadari bahwa pemain Feyenoord tersebut sedang dipantau ketat oleh klub-klub asing.

Pemain sayap berusia 24 tahun itu, yang membuat Oranje kewalahan di De Kuip, masih terikat kontrak dengan Feyenoord selama empat musim lagi, hingga pertengahan 2030. Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya saat ini sebesar 23 juta euro.

Menurut Hadj Moussa, belum pasti bahwa ia bermain untuk terakhir kalinya di De Kuip pada Rabu lalu. ''Saya masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Selama itu masih berlaku, jawabannya adalah tidak'', demikian ia mengatakan kepada Algemeen Dagblad.

Pemain sayap Feyenoord ini setidaknya memiliki preferensi yang jelas terhadap Liga Premier. Menurut jurnalis Belgia Sacha Tavolieri, Newcastle United memantau dengan cermat perkembangan seputar pemain asal Aljazair tersebut.