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Gelandang Prancis itu menjagokan Mbappe untuk meraih penghargaan Ballon d'Or

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Aurelien Tchouameni, gelandang Real Madrid, menegaskan bahwa rekan senegaranya, Kylian Mbappe, layak meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini, sekaligus menekankan bahwa timnya "frustrasi" dengan kinerja perangkat pertandingan di Liga Spanyol.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Roma pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Gelandang asal Prancis itu berbicara soal persiapan timnya untuk pertandingan tersebut, pandangannya terhadap level permainan yang ditampilkan Real Madrid, serta perannya di lini tengah di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, dengan menegaskan perlunya keseimbangan antara tugas bertahan dan kontribusi menyerang.

Tchouameni: Mbappe layak dapat Ballon d'Or

Mengenai pemain yang layak memenangi Ballon d'Or, Tchouameni mengatakan, seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Kylian yang paling berhak atas penghargaan itu. Dia menjalani musim yang luar biasa, dan jika bukan Kylian yang menang, ada pemain Prancis lain seperti Ousmane Dembele dan Michael Olise yang juga menampilkan level permainan hebat."

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Peran Tchouameni di lini tengah Real Madrid

Gelandang Prancis itu berbicara soal tuntutan pelatihnya, Mourinho, di atas lapangan, dengan menjelaskan: "Pada pertandingan melawan Villarreal, dia meminta saya menjaga keseimbangan, dan itu hal yang penting karena kami memiliki banyak pemain dengan naluri menyerang. Dia juga meminta saya membawa bola ke depan dan mencetak gol, tetapi yang paling penting bagi dia adalah menjaga keseimbangan."

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Ia menambahkan soal pembicaraannya dengan sang pelatih: "Ya, kami berbicara, dan dia menjelaskan apa yang dia inginkan dari saya dan bagaimana saya bisa membantu tim. Saya perlahan mengembalikan level permainan saya, begitu juga kesiapan fisik saya."

Tchouameni menyebut masalah Real Madrid

Mengenai kritik terkait penampilan Real Madrid dan apakah ada masalah dalam cara bermain tim, Tchouameni berkata: "Ada banyak hal yang bisa kami perbaiki. Kami belum menampilkan level terbaik kami dengan bola sejak awal musim, tetapi kami mengerjakan hal itu dalam latihan, dan saya yakin kami akan membaik."

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Soal statistik yang menunjukkan Real Madrid menempuh jarak lebih sedikit dibanding beberapa pesaingnya, ia menjelaskan: "Kami harus berlari dengan cerdas. Ini hanya statistik, yang kadang menunjukkan hal-hal yang perlu kami perbaiki, dan kadang tidak mencerminkan gambaran secara utuh. Yang pasti, kami pernah menampilkan pertandingan-pertandingan bagus tanpa perlu berlari dalam jarak yang besar."

Mengenai atmosfer yang berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya, Tchouameni menegaskan perlunya menyikapi kritik dengan tenang, dengan mengatakan: "Kami tahu bahwa bermain untuk Real Madrid berarti menghadapi kritik. Yang terpenting adalah menjaga ketenangan kami dan bekerja untuk mengembangkan tim. Kami pasti bisa tampil lebih baik, dan kami bekerja setiap hari untuk itu. Yang penting pada akhirnya adalah gelar apa yang kami raih di akhir musim, dan kami akan berjuang untuk itu."

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Tchouameni: Laga melawan Roma tidak akan mudah

Mengenai lawan Real Madrid berikutnya, gelandang Prancis itu berkata: "Kami tahu kami akan menghadapi tim besar. Saya mengikuti pertandingan-pertandingan mereka, dan saya memperkirakan laga yang sulit, terutama karena akan digelar di luar stadion kami, tetapi kami memiliki kualitas yang diperlukan untuk meraih kemenangan, dan kami akan berusaha sekuat tenaga."

Ia menambahkan soal pentingnya pertandingan tersebut: "Ini laga yang penting. Kami memulai perjalanan dengan cara terbaik melawan Inter, dan kami ingin melanjutkan jalur yang sama melawan Roma."

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Pemain Real Madrid menolak membahas krisis lini tengah

Tchouameni menolak mengungkapkan pendapatnya soal kebutuhan Real Madrid akan gelandang yang lebih kreatif, dengan mengatakan: "Saya tidak akan berbicara soal topik ini. Yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok. Anda bisa mengajukan pertanyaan itu kepada pelatih atau presiden, tetapi saya seorang pemain, saya punya pendapat sendiri, dan saya tidak akan membicarakannya hari ini."

Ketika kembali ditanya apakah tim membutuhkan gelandang dengan kemampuan kreatif yang lebih besar, ia menjawab: "Saya punya pendapat soal hal itu, tetapi menentukan kebutuhan tim adalah pekerjaan Anda. Kami memberikan semua yang kami miliki dengan potensi yang tersedia. Kami memiliki level elite dalam beberapa karakteristik, tetapi yang terpenting adalah kerja kolektif di lini tengah."

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Tchouameni juga menyinggung hubungan antara para pemain lini tengah dan para penyerang, dengan menegaskan bahwa tim memiliki hubungan yang baik antar-pemainnya, dan setiap pemain berupaya membantu rekan-rekannya semaksimal mungkin. Ia menyebut bahwa perekrutan Diomande memberi tim dukungan tambahan, serta menegaskan tekad para pemain untuk memberikan segalanya demi meraih gelar.

Tchouameni: Kami frustrasi dengan perangkat pertandingan

Mengenai pernyataannya usai laga melawan Villarreal, dan apakah ia masih marah dengan keputusan-keputusan perangkat pertandingan, Tchouameni berkata: "Saya tidak ingin berbicara soal wasit. Mereka berusaha memberikan yang terbaik, tetapi saat ini kami merasa sangat frustrasi karena beberapa keputusan. Yang terpenting adalah kami meraih kemenangan, dan sekarang kami harus fokus pada apa yang akan datang."

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Real Madrid berharap bisa melanjutkan hasil positifnya di Liga Champions Eropa saat menghadapi Roma, dalam pertandingan yang akan dimanfaatkan tim untuk memperkuat start Eropa mereka dan memperbaiki performa kolektif, seiring harapan Tchouameni dan rekan-rekannya untuk bersaing meraih gelar musim ini.