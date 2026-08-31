Klub Manchester City mengirimkan tawaran resmi kepada Chelsea, hari Senin ini, untuk merekrut gelandang Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Terkini: Manchester City resmi mengajukan tawaran kepada Chelsea untuk mendatangkan Enzo Fernandez!".



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Romano menambahkan: "Manchester City resmi menghubungi Chelsea untuk pertama kalinya musim panas ini guna memulai negosiasi terkait perekrutan Enzo Fernandez, dan pembicaraan saat ini tengah berlangsung".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Pemain asal Argentina tersebut menunggu keputusan akhir dari pembicaraan kedua klub. Kesepakatan masih mungkin terjadi".



