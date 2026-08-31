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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tawaran resmi dari Manchester City untuk mendatangkan Enzo Fernandez

Transfers
E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League
Argentina
Inggris

Apakah Chelsea akan meninggalkan sikap keras kepalanya?

Klub Manchester City mengirimkan tawaran resmi kepada Chelsea, hari Senin ini, untuk merekrut gelandang Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Terkini: Manchester City resmi mengajukan tawaran kepada Chelsea untuk mendatangkan Enzo Fernandez!".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Romano menambahkan: "Manchester City resmi menghubungi Chelsea untuk pertama kalinya musim panas ini guna memulai negosiasi terkait perekrutan Enzo Fernandez, dan pembicaraan saat ini tengah berlangsung".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Pemain asal Argentina tersebut menunggu keputusan akhir dari pembicaraan kedua klub. Kesepakatan masih mungkin terjadi".

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