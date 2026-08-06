Seperti yang diumumkan secara resmi oleh Los Blancos pada Kamis malam, Vinicius telah memperpanjang kontraknya yang semula berakhir pada 2027. Pemain Brasil itu mengikatkan diri dengan Real untuk lima tahun tambahan hingga 2032.

Negosiasi mengenai kontrak baru Vinicius berlangsung sepanjang satu setengah tahun terakhir. Kabarnya, tuntutan finansial sang penyerang menjadi hambatan dalam pembicaraan tersebut. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, titik krusial penentu adalah bonus tanda tangan yang diinginkan Vinicius, tetapi tidak ingin dijamin oleh Real kepadanya.

Apakah untuk penandatanganan kontrak baru itu pada akhirnya tetap disepakati pembayaran bonus untuk pemain tim nasional Brasil tersebut, masih belum jelas, meski kecil kemungkinan. Real disebut terakhir kali telah memberi sinyal jelas kepada Vinicius bahwa tawaran yang ada tidak akan lagi diperbaiki.

Dia bertahan di Real Madrid: Arsenal disebut serius memburu Vinicius Junior

Setelah kembalinya pemain 26 tahun itu dari liburan Piala Dunia pada awal pekan, ada pembicaraan penting dengan pelatih baru Jose Mourinho dan sejumlah pihak lain yang bertanggung jawab di bidang olahraga dari runner-up Liga Spanyol tersebut. Pesan tegas dari kubu Madrid adalah: Vinicius harus memperpanjang kontrak atau mau tak mau mereka perlu memikirkan untuk menjualnya pada musim panas ini. Sebab, jika bintang Selecao itu tidak memperpanjang kontrak, ia akan berstatus bebas transfer tahun depan. Sebuah skenario yang tentu saja sangat ingin dihindari oleh Real.





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Sementara itu, Arsenal belakangan disebut membidik transfer Vinicius. Klub Inggris itu dikabarkan siap menjadikan sang dribbler sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub mereka. Belum lama ini, pelatih Arsenal Mikel Arteta bahkan disebut secara pribadi telah menghubungi Vinicius untuk meyakinkannya agar pindah ke London.

Namun, hal itu tidak akan terjadi dan Vinicius akan tetap beraksi di Bernabeu. Pada 2018 ia pindah dari Flamengo ke Madrid dan sudah bertahun-tahun menjadi salah satu pilar utama Real. Pengumuman perpanjangan kontrak Vinicius itu sendiri datang hanya beberapa jam setelah kabar rampungnya transfer Yan Diomande. Dengan pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu, yang datang dari RB Leipzig dengan nilai transfer hingga 140 juta euro, tim ibu kota Spanyol memiliki satu lagi opsi kelas satu untuk sektor sayap dalam skuad.