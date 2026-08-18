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Bruno FernandesGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Tawaran raksasa yang gila untuk bintang top Manchester United: Galatasaray kabarnya berani mengajukan pendekatan kepada Bruno Fernandes

Premier League
Transfers
Super Lig
Manchester United
Galatasaray
B. Fernandes

Süper Lig tampaknya ingin terus memperkuat diri. Galatasaray Istanbul memikat bintang top Bruno Fernandes dari Manchester United dengan tawaran kontrak gila.

Menurut laporan Telegraph asal Inggris, raksasa Turki itu berencana mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan kepada gelandang Portugal milik Red Devils tersebut.

Galatasaray disebut menawarkan Fernandes gaji tahunan bersih senilai 21 juta euro - pemain berusia 31 tahun itu dengan demikian akan memperoleh sekitar dua kali lipat lebih besar dibanding saat ini di Manchester United, tempat ia dengan bayaran antara 10 hingga 15 juta euro sudah termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub.

Presiden Gala Dursun Özbek kabarnya turun tangan langsung untuk mengupayakan perekrutan Fernandes. Di klub Süper Lig itu, sang gelandang akan ditawari kontrak empat tahun hingga 30 Juni 2031.

Bruno Fernandes Manchester United 2026 new kitGetty Images

Apakah Manchester United benar-benar ingin melepas Bruno Fernandes?

Namun, masih menjadi pertanyaan apakah Man United benar-benar bersedia melepas pemain Portugal itu. Di Red Devils, Fernandes masih menjadi bagian tak tergantikan dari tim inti, dan baru pada musim lalu ia memecahkan rekor assist Premier League terbanyak dalam satu musim.

Klausul rilis senilai 65 juta euro dalam kontrak pemain 31 tahun itu juga habis bulan lalu, sehingga juara Inggris 20 kali tersebut bisa dengan bebas menegosiasikan nilai transfernya. Galatasaray kemungkinan harus menaruh setidaknya 50 juta euro di atas meja, dengan 35 juta euro di antaranya sebagai biaya dasar transfer.

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Fernandes masih terikat kontrak di United hingga 2027. Pada musim lalu, ia tampil 37 kali di semua kompetisi untuk Red Devils, dengan mencetak sembilan gol dan menyumbang 22 assist lainnya.

Ia juga tampil di Piala Dunia berikutnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga Portugal tersingkir di babak 16 besar melawan Spanyol (0-1), ia selalu masuk starter dalam kelima pertandingan (satu assist).

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