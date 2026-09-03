Menurut informasi dari Bild, klub kasta teratas Inggris Brighton & Hove Albion ingin merekrut pemain 24 tahun itu pada saat-saat terakhir bursa transfer musim panas dan disebut siap menggelontorkan dana sekitar €45 juta.

Namun, di kubu Werkself, nilai olahraga Tillman dinilai lebih tinggi daripada potensi nilai transfernya, sehingga kepindahan mendadak sang pemain ofensif itu ditolak. Pada pekan sebelumnya, Leverkusen juga telah menolak pendekatan klub Inggris tersebut dengan tawaran yang mirip, meski sedikit lebih rendah.

Tillman bergabung dari klub top Belanda PSV Eindhoven ke Leverkusen pada musim panas 2025, dengan B04 kala itu membayar kompensasi sekitar €35 juta.

Pada musim pertamanya dengan seragam Werkself, pemain 24 tahun itu memang hanya mampu memenuhi ekspektasi terhadap dirinya secara terbatas. Di bawah eks pelatih Kasper Hjulmand, ia hanya tampil sporadis dan dalam 42 pertandingan di semua kompetisi hanya mencatat sembilan keterlibatan gol (delapan gol, satu assist).

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Apakah Malik Tillman ingin meninggalkan Bayer Leverkusen?

Karena itu pula, Tillman sempat dianggap sebagai kandidat kuat untuk transfer musim panas. "Apa yang sudah saya tunjukkan sejauh ini bukanlah apa yang sebenarnya bisa saya lakukan. Musim lalu adalah musim terburuk yang saya jalani dalam karier saya," katanya pada Agustus dalam wawancara dengan Sport Bild. "Ini soal kepercayaan pelatih dan dukungan dari klub. Itu adalah hal-hal yang saya rasakan kurang."

Di bawah pelatih baru Carles Martinez, Tillman kini diharapkan akhirnya bisa mengeluarkan potensinya — pelatih asal Spanyol itu melihatnya baik di posisi playmaker maupun di samping Aleix Garcia di lini tengah defensif. Pada laga pembuka Bundesliga akhir pekan lalu, Tillman tampil di starting XI. Namun, Leverkusen kalah tipis 2-3 dari tim promosi SC Elversberg.