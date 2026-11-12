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Laporan media menjebolkan kejutan kelas berat setelah mengungkap kemungkinan pindahnya bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, ke Liga Turki selama periode transfer musim dingin mendatang.

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Kontrak Ronaldo dengan Al Nassr akan berakhir pada penghujung musim ini, yang memberinya hak untuk menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama jendela transfer musim dingin mendatang, serta bergabung dengan skuad baru secara gratis pada musim panas berikutnya.

Jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu mengatakan, dalam sebuah video di kanal "KAFA Sports" di situs "YouTube", bahwa seorang agen perantara telah menjajaki pendapat klub-klub Liga Turki mengenai perekrutan Ronaldo pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Jika hal itu terjadi, Ronaldo mungkin akan mencetak gol ke-1000 dalam kariernya jauh dari Liga Arab Saudi dan klub Al Nassr, sebuah pencapaian yang didambakan para pendukung tim untuk disaksikan terjadi dengan seragam klub mereka.

"Roket Madeira" telah mencetak 985 gol dalam kariernya hingga saat ini, yang berarti ia hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak 1000 gol.

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Kabar tersebut datang pada saat nama bintang Portugal itu tidak dikaitkan dengan kepergian dari klub Al Nassr, di mana ia menjalani musim keempatnya bersama klub dan bersaing untuk meraih gelar Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, Liga Champions Asia Elite, dan Piala Super Arab Saudi.

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Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan 28 poin, selisih dua poin di belakang Al Hilal sang pemuncak, dan unggul selisih gol di bawah Al Qadisiyah yang menempati peringkat kedua.

Sebaliknya, "Al Alami" menempati peringkat ketujuh di Grup Barat pada ajang Liga Champions Asia Elite dengan 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kali kekalahan, serta masih menyisakan satu pertandingan tertunda melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab.

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Al Nassr juga berhasil lolos ke babak 16 besar ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah menang dalam derbi Riyadh atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dan akan bertemu Al Khaleej pada Senin 11 Januari mendatang, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Dan di Piala Super Arab Saudi di Kuwait, Al Nassr bersiap menghadapi klub Al Khaleej juga, pada 19 Desember mendatang, di babak semifinal, dan jika menang akan menghadapi tim yang lolos dari pertandingan lainnya antara Al Ahli dan Al Qadisiyah, pada 23 di bulan yang sama.

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Kabar tersebut datang tidak lama setelah pengumuman Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola di level internasional, setelah 23 tahun ia habiskan bersama timnas Portugal, sejak penampilan pertamanya bersama mereka pada tahun 2003.

Ronaldo mengakhiri kariernya dengan seragam timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional lalu, dan memicu pertanyaan mengenai hubungannya dengan pelatihnya, Jorge Jesus.

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Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, mencetak 146 gol di dalamnya, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League, pada tahun 2019 dan 2025.