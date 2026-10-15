Klub Getafe menanggapi dengan sangat serius upaya mereka untuk merekrut bintang Inggris, Jadon Sancho.

Menurut laporan surat kabar Sport, yang mengutip jaringan Sky Sports Jerman, klub asal Madrid itu telah mengajukan tawaran resmi pertama pada hari Kamis ini untuk mendapatkan jasa pemain tersebut.

Setelah Sancho menjadi pemain berstatus bebas transfer menyusul berakhirnya kontraknya dengan Manchester United, ia bisa bergabung dengan Getafe tanpa perlu klub Spanyol tersebut mengeluarkan biaya transfer.

Meski demikian, kendala utama bagi terwujudnya kesepakatan ini terletak pada gaji pemain, serta sejauh mana gaji tersebut dapat dimasukkan ke dalam batas anggaran gaji yang ditetapkan untuk tim besutan pelatih Jose Bordalas.

Berdasarkan informasi yang tersedia, Sancho saat ini sedang mempertimbangkan tawaran dari Spanyol tersebut dengan berkonsultasi bersama orang-orang terdekatnya.

Salah satu faktor yang menguntungkannya adalah peluang untuk membangkitkan kembali karier sepak bolanya di salah satu liga besar Eropa, dan bersama tim yang di dalamnya rekan senegaranya, Mason Greenwood, berhasil memulihkan performa dan kembali bersinar.

Jika kesepakatan ini resmi terwujud, Sancho akan menjadi transfer besar kedua yang dilakukan Getafe di bursa pemain bebas transfer, setelah pengumuman perekrutan Dani Carvajal, yang menandatangani kontrak dengan klub tersebut pada pekan ini.

Sancho kini berusia 26 tahun dan sebelumnya pernah bermain untuk klub Borussia Dortmund, Aston Villa, Manchester United, dan Chelsea. Nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 10 juta euro.

Pemain Inggris itu tidak mampu mencapai level yang diharapkan darinya di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya bersinar di Liga Jerman, dengan nilai pasar yang pernah mencapai 130 juta euro.