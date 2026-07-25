Menurut laporan Sky, selain bek sejawatnya Hiroki Ito, Davies adalah satu dari dua pemain dalam skuad saat ini yang siap dibicarakan oleh FCB jika ada tawaran luar biasa untuk mereka yang masuk ke Säbener Straße.

Memang, Davies menandatangani kontrak baru yang menguntungkan di Munchen pada Februari 2025, yang berlaku hingga 2030. Namun, dalam beberapa pekan dan bulan terakhir sudah semakin banyak tanda bahwa pemain Kanada itu sama sekali tidak lagi tak tersentuh di mata petinggi Bayern. Alasan utamanya adalah kepercayaan terhadap kebugaran Davies yang tampaknya kini telah hilang, setelah dalam satu setengah tahun terakhir ia sangat sering menepi karena cedera. Di Piala Dunia pun, kondisi tubuhnya menggagalkan rencana pemain berusia 25 tahun itu, karena ia hanya sempat tampil sebagai pemain pengganti untuk Kanada selaku salah satu tuan rumah bersama.

Status Davies yang mulai goyah di Bayern juga sejalan dengan perekrutan Nathaniel Brown. Dengan pemain tim nasional Jerman itu, sang juara rekor telah mengamankan bek kiri baru berkualitas tinggi dengan biaya transfer dasar 50 juta euro, yang kemungkinan akan menggeser Davies untuk sementara. Jika Davies pergi, alternatif yang tersedia adalah para bek kanan murni Konrad Laimer dan Josip Stanisic, yang sama-sama juga bisa bermain di sisi kiri. Bek tengah Ito pun, jika ia bertahan, secara teoritis juga bisa membantu di sisi kiri dalam lini belakang empat pemain.

Bayern Munich tampaknya tidak akan menemukan peminat untuk Alphonso Davies

Meski begitu, kepergian Davies pada musim panas ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Pasalnya, Bayern tentu ingin mendapatkan biaya transfer besar untuk pemain tim nasional Kanada itu - apakah saat ini ada klub yang siap membayarnya patut diragukan. Jika sebelum memperpanjang kontraknya di FCB Davies sempat sangat intens menggoda Real Madrid, kini suasana terkait calon peminat bintang Bayern itu sudah jauh lebih sunyi.





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Sementara itu, untuk beberapa pemain lain, klub asal Munchen tersebut jauh lebih jelas berupaya menjual mereka dalam waktu dekat. Terutama Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza yang baru-baru ini dipinjamkan disebut harus pergi secara permanen dan menghasilkan pemasukan setinggi mungkin. Menurut Sky , presiden kehormatan Uli Hoeneß juga telah memberikan instruksi eksplisit soal itu. Armindo Sieb, yang dalam dua tahun terakhir dipinjamkan ke Mainz 05, juga akan dijual.

Di sisi perekrutan, Bayern menurut Sky setelah mendatangkan Brown dan Ismael Saibari paling banyak hanya akan menambah satu pemain baru lagi - dengan catatan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Bek kanan baru, berlawanan dengan sejumlah laporan terbaru yang menyebut sebaliknya, tidak menjadi prioritas.