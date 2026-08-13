Tawaran hingga 130 juta euro diajukan untuk menggantikan pemain Ajax saat ini

Galatasaray telah menerima tawaran dari Al-Hilal senilai 130 juta euro untuk Victor Osimhen. Hal itu dilaporkan Florian Plettenberg dari Sky Deutschland pada Kamis. Namun, klub Turki itu tidak bersedia melepas sang striker.

Tawaran tersebut disebut sudah diajukan secara lisan pada Rabu melalui seorang perantara. Ia bertindak atas nama Al-Hilal, juara liga Arab Saudi 21 kali.

Namun, Galatasaray memberikan respons yang tegas. Klub itu tidak bersedia bernegosiasi dan dengan demikian tidak berniat untuk membuka pembicaraan.

Ketertarikan Al-Hilal kepada Osimhen tidak bisa dilepaskan dari kepergian Marcos Leonardo pada awal musim panas ini. Penyerang asal Brasil itu pindah ke Ajax dengan nilai kurang dari 20 juta euro.

Leonardo dalam beberapa tahun terakhir punya nilai besar bagi Al-Hilal. Dalam 82 laga resmi, sang striker mencetak 48 gol dan 5 assist.

Osimhen sudah resmi menjadi pemain Galatasaray sejak setahun lalu. Sebelumnya, ia lebih dulu dipinjam dari Napoli selama semusim, tetapi tahun lalu klub Turki tersebut merekrutnya secara permanen dengan nilai 75 juta euro.

Di Istanbul, penyerang top Nigeria itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Transfermarkt saat ini menaksir nilai pasarnya sebesar 75 juta euro.