Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa Barcelona bersiap untuk menepati janjinya kepada bintang mudanya, dengan harapan dapat mempertahankan jasanya, di tengah berbagai tawaran yang diterimanya dari Spanyol maupun luar negeri.

Menurut surat kabar "Sport", Barcelona bersiap menggelar pertemuan penting dengan Marc Bernal (19 tahun), di mana para direktur olahraga klub berniat bertemu dengan perwakilan gelandang tersebut dalam beberapa hari mendatang untuk meninjau klausul kontraknya dan menepati komitmen kepadanya.

Langkah ini datang pada momen yang sangat penting bagi lini tengah. Barcelona terus melaju untuk merekrut Rodri dari Manchester City, dan memantau dari dekat kebugaran Frenkie de Jong, tetapi tak satu pun dari hal ini mengubah pandangan klub terhadap Bernal, karena jebolan akademi tersebut tetap menjadi pemain penting bagi masa depan proyek klub.

Kenaikan gaji Marc Bernal masih menunggu

Menurut jaringan ESPN, Barcelona berniat bertemu dengan perwakilan Marc Bernal untuk membahas peningkatan syarat finansial kontraknya.

Gelandang tersebut sebelumnya memperbarui kontraknya pada September 2025, sehingga berlaku hingga 30 Juni 2029, dan kontrak itu memuat klausul penalti senilai 500 juta euro.

Namun, kesepakatan ini menyisakan satu persoalan yang belum terselesaikan. Manajemen olahraga telah berjanji untuk meninjau gajinya begitu pemain tersebut benar-benar membuktikan dirinya secara permanen di tim utama. Momen itu kini telah tiba, dan klub sekarang ingin menepati komitmennya.

Bernal menyadari bahwa masih ada jalan panjang di depannya, tetapi keinginannya untuk bertahan di Barcelona bersifat mutlak. Gelandang yang meniti karier di akademi La Masia sejak kecil ini tidak menginginkan apa pun selain terus berkembang di klub dan menjadi pilar utama di tim utama.

Pembaruan ini juga merupakan langkah preventif. Penampilan luar biasa dan potensi sang pemain telah menarik perhatian sejumlah klub di Liga Primer Inggris, Bundesliga Jerman, dan Serie A Italia, yang memantau perkembangannya dari dekat.

Transfer Rodri dan masa depan Bernal

Kedatangan Rodri mungkin akan mengubah bentuk lini tengah, tetapi Barcelona tidak menduga bahwa pemain internasional Spanyol itu akan menghambat kemajuan Bernal, justru sebaliknya.

Klub meyakini bahwa berbagi satu posisi dan menjalani sesi-sesi latihan bersama pemain sekelas Rodri akan membantu jebolan akademi tersebut untuk berkembang.

Tujuannya adalah agar keduanya bermain bersama di lini tengah, dan agar Bernal terus menimba pengalaman tanpa terkena tekanan yang berlebihan.

Situasi Frenkie de Jong juga memengaruhi perencanaan. Masalah fisiknya telah memaksa Barcelona untuk meninjau kembali secara cermat posisi jangkar dan mencari alternatif yang menjamin stabilitas di area vital bagi tim.

Bertaruh pada masa depan

Bagi Deco, Bernal merupakan salah satu talenta paling menjanjikan di akademi La Masia. Direktur olahraga tersebut ingin menyampaikan kepercayaan ini secara langsung kepadanya, dan menepis segala keraguan tentang peran yang akan ia jalankan di Barcelona yang baru.

Dengan demikian, pertemuan mendatang akan berupaya mencapai kemajuan dalam kenaikan gaji yang telah dijanjikan, dan pada saat yang sama, memperkuat hubungan antara klub dan salah satu talenta paling menonjolnya.