Liverpool telah mengajukan tawaran resmi pertama untuk merekrut pemain sayap asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang RB Leipzig, menurut laporan media Jerman.

Jurnalis Philip Hentsche dari jaringan "Sky Sport - Jerman" melaporkan pada hari Kamis ini bahwa nilai tawaran tersebut mendekati 100 juta euro termasuk bonus, dengan nilai tetap sekitar 90 juta euro, ditambah 10 juta euro dalam bentuk tambahan dan insentif.

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Meskipun nilai tawaran tersebut tinggi, Leipzig menolak tawaran Liverpool, karena klub Jerman tersebut ingin mempertahankan pemain asal Pantai Gading itu setidaknya untuk satu musim lagi.

Hentsche menambahkan bahwa tawaran apa pun yang bisa diterima oleh Leipzig harus melampaui angka 100 juta euro dengan selisih yang jelas, sambil menyoroti bahwa klub berencana memperbarui kontrak Diomande dan menaikkan gajinya.

Tawaran Baru

Di sisi lain, Liverpool bersiap untuk mengajukan tawaran baru yang lebih baik dalam waktu dekat, setelah penolakan terhadap tawaran pertama, sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat lini serang dengan transfer-transfer berkualitas, terutama setelah kepergian bintang Mesir Mohamed Salah pada akhir musim lalu.

Klub Inggris tersebut sangat memahami persyaratan pribadi sang pemain, dan tidak memperkirakan adanya kendala dalam hal ini, asalkan tercapai kesepakatan dengan Leipzig mengenai nilai transfer.

Sementara itu, Paris Saint-Germain hingga saat ini belum mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Yann Diomande, meskipun sebelumnya beredar kabar bahwa juara Liga Champions tersebut tertarik pada bintang Pantai Gading tersebut, yang tampil gemilang saat “The Elephants” mengalahkan Ekuador (1-0) pada pertandingan pertama Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa Liverpool telah mengumumkan, pada Kamis pagi tadi, bahwa mereka secara resmi telah merekrut penyerang internasional Spanyol, Victor Muñoz, yang didatangkan dari Osasuna.







