Paris Saint-Germain bersiap mengajukan penawaran resmi kepada Barcelona dalam beberapa hari ke depan untuk mendatangkan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, dalam sebuah transaksi yang ingin dirampungkan klub Ibu Kota Prancis itu antara akhir pekan ini dan awal pekan depan, guna menghindari kembalinya sang pemain ke sesi latihan tim Catalan, yang berpotensi membahayakan kesepakatan tersebut.

Jurnalis Matteo Moretto mengungkapkan, menurut harian Catalan "Sport", bahwa Paris Saint-Germain telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan sang pemain sejak kontak awal saat Piala Dunia, ketika Ferran setuju untuk mendengarkan penawaran klub Ibu Kota Prancis itu, seraya menegaskan bahwa tim Prancis tersebut yakin akan kemampuannya mencapai kesepakatan yang sukses meski sang pemain belum menyampaikan persetujuan akhirnya.

Penawaran finansial menanti jawaban Ferran

Harian itu menyebutkan bahwa Ferran Torres sudah mengantongi penawaran finansial dari Paris, dan ia harus memberikan jawaban dalam beberapa hari ke depan untuk memulai prosedur resmi, di mana klub Ibu Kota Prancis itu meyakini semuanya akan segera rampung.

Klub Prancis itu berupaya keras merampungkan kesepakatan dengan cepat, bukan karena adanya persaingan dari tim lain meski sang pemain diminati di Liga Primer Inggris, melainkan untuk menghindari menempatkannya di bawah tekanan setelah ia menyatu dalam sistem kepelatihan Barcelona seiring dimulainya musim baru.

Barcelona menuntut kejelasan sikap

Hingga kini, belum ada kontak resmi antara kedua klub, dan agen sang pemain belum memberi tahu Barcelona tentang perkembangan apa pun, di mana klub Catalan itu mengikuti segala hal yang dimuat di media terkait masa depan penyerangnya.

Ada kekecewaan di dalam tubuh klub Catalan itu atas pernyataan-pernyataan terakhir Ferran serta cara menangani kemungkinan kepergiannya, di mana Barcelona menuntut kejelasan, dan jika memang ada penawaran konkret, penawaran itu harus spesifik dan terperinci agar dapat diambil keputusan akhir mengenai kepergiannya atau tidak.

Suara-suara yang mendukung bertahannya Ferran Torres di dalam klub Catalan itu semakin meningkat, terutama di tengah belum adanya penawaran resmi hingga saat ini.

Keputusan menentukan setelah kembali dari Amerika

Ferran Torres saat ini berada di Amerika Serikat untuk menghadiri acara promosi, dan ia mungkin akan mengambil keputusan akhirnya begitu kembali ke Spanyol dalam beberapa hari ke depan.

Di Paris, mereka menilai sang pemain berada di jalur yang tepat menuju kepindahan, sementara Barcelona akan melanjutkan rencana alternatifnya, di mana mereka akan menawarkan perpanjangan kontrak dengan pembekuan gajinya mulai September mendatang.

Jika Ferran menerima penawaran itu, ia akan tetap berada di skuad tim Catalan; namun jika ia menolak, Barcelona akan berupaya melepasnya ke bursa transfer, dan minat Paris Saint-Germain mungkin akan memudahkan urusan tersebut, tetapi sang penyerang harus menjadi pihak yang mengambil langkah berikutnya.

Barcelona menuntut 55 juta euro

Belum ada angka resmi apa pun yang diajukan hingga kini antara kedua klub karena sang pemain belum menyetujui secara final untuk pergi, tetapi yang ditegaskan Barcelona adalah keinginannya untuk mendapatkan minimal 55 juta euro sebagai imbalan atas Ferran Torres, jumlah yang sama dengan yang diinvestasikan klub Catalan itu untuk mendatangkannya dari Manchester City.

Meski kontrak sang pemain hanya tersisa satu tahun lagi, Barcelona menilai bahwa para penyerang sangat dihargai di bursa transfer, sehingga membenarkan tuntutan atas jumlah tersebut.