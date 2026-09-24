"Pintunya terbuka," kata manajer Barnet FC Dean Brennan. Brennan mengonfirmasi bahwa Alli menggunakan fasilitas latihan di London utara sebagai penyewa, tetapi menjelaskan bahwa mantan bintang Tottenham Hotspur itu sangat dipersilakan untuk ikut berlatih bersama tim utama pemuncak klasemen League Two tersebut.

Alli "saat ini sedang melalui masa yang sangat sulit", kata Brennan kepada talkSport. "Jelas ada alasan mengapa tak ada yang mengontraknya."

Namun, ia percaya bahwa mantan pemain timnas Inggris berusia 30 tahun dengan 37 caps itu pantas mendapatkan "kesempatan kedua".

"Di klub kami, banyak pemain yang kontraknya habis ikut berlatih," kata Brennan. "Jika Dele ingin berlatih bersama kami, pintu selalu terbuka untuknya. Dia bisa memulihkan kebugarannya di sini dan berlatih bersama tim."

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Bagaimana nasib Dele Alli setelah berpisah dengan Tottenham?

Sejak kontraknya bersama Spurs berakhir pada 2022, Alli baru mencatatkan total 29 penampilan kompetitif dalam periode membela Everton, Besiktas, dan terakhir di Como. Pertandingan terakhirnya bahkan sudah terjadi satu setengah tahun lalu. Dalam penampilan pertama dan satu-satunya untuk Como asuhan Cesc Fabregas, Alli yang masuk sebagai pemain pengganti menerima kartu merah setelah sembilan menit berada di lapangan saat menghadapi AC Milan.

Alli pernah menjadi salah satu pemain terbaik Inggris dan Premier League pada usia yang sangat muda. Dia dua kali terpilih sebagai pemain muda terbaik liga dan bersaing memperebutkan gelar juara liga serta titel Liga Champions bersama bintang-bintang seperti Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen, dan Hugo Lloris.

Untuk Spurs, ia mencatatkan 269 penampilan kompetitif dengan torehan 67 gol dan 59 assist. Setelah kepergian pelatih Mauricio Pochettino menyusul kekalahan dari Liverpool di final Liga Champions 2019, bintang Alli juga mulai meredup.

Pada 2023, ia mengungkapkan dalam sebuah wawancara tentang masalah mental dan trauma masa kecil yang belum teratasi.







