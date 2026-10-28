Harapan Getafe untuk merekrut Jadon Sancho menguap, setelah winger asal Inggris itu memberitahu Angel Torres, presiden klub, mengenai keputusannya untuk tidak bergabung dengan tim, menyusul tawaran finansial besar yang ia terima dari salah satu klub di luar Eropa.

Sancho sendiri meminta gaji bersih sebesar 3 juta euro hingga akhir musim untuk menyetujui kepindahan ke Getafe, klub yang menunjukkan ketertarikan besar untuk mendatangkan seorang winger guna memperkuat opsi serangannya, berdasarkan permintaan pelatihnya Jose Bordalas, di tengah terbatasnya pemain dalam skuadnya yang bersaing di tiga kompetisi.

Meski berbagai laporan di Inggris menyebutkan adanya tawaran senilai 400 ribu euro, Getafe sebenarnya mengajukan jumlah yang jauh lebih besar, namun tetap di bawah tuntutan finansial sang pemain, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

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Para agen pemain yang sebelumnya pernah membela Manchester United, Aston Villa, Chelsea, dan Borussia Dortmund itu kini sedang menyelesaikan rincian kesepakatan baru, setelah mereka menyingkirkan opsi kepindahan ke Getafe dan bermain di La Liga pada Selasa pagi.

Marca menegaskan bahwa Sancho tengah bernegosiasi dengan salah satu klub Arab Saudi, di mana ada kesiapan untuk memenuhi tuntutan finansialnya, yang diperkirakan lebih tinggi dari yang ia minta kepada Getafe, mengingat ia harus meninggalkan Eropa.

Getafe menutup berkas transfer

Di sisi lain, Getafe yang memiliki dua tempat kosong dalam daftar skuadnya memutuskan untuk menutup berkas transfer hingga dibukanya bursa transfer musim dingin pada 2 Januari, kecuali muncul peluang yang menarik.

Dalam konteks lain, Javier Tebas, presiden La Liga, mengunjungi kantor Stadion Coliseum pada hari Selasa, dalam suasana yang digambarkan Marca sebagai positif selama pertemuannya dengan Angel Torres, presiden Getafe. Tebas berkata: "Hubungan kami dalam kondisi terbaiknya".

Sebaliknya, Torres menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Federasi Sepakbola Spanyol, akibat jadwal pertandingan Copa del Rey, dengan menganggap bahwa pertemuan Sevilla dan Real Betis melawan Sporting Hortaleza dan Navalcarnero sebenarnya bisa dihindari, sementara Getafe dan Rayo Vallecano harus bepergian ke Andalusia untuk menghadapi Lebrija dan Huelva.

Torres berkata: "Pertandingan ini akan menelan biaya 60 ribu euro bagi kami".