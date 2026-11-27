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Real Betis tidak berniat melepas pemain asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, pada Januari mendatang, tetapi tawaran finansial yang besar bisa mengubah situasi.

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Dalam laporannya, harian Sport menyebut gaya bermain Ezzalzouli cocok dengan gagasan Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, yang timnya saat ini tengah dilanda badai cedera.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa PSG bisa saja membuka brankasnya untuk melakukan perekrutan di musim dingin, setelah Kvaratskhelia dan Doué mengalami cedera serius.

Ini tidak akan menjadi kali pertama PSG menggelontorkan dana besar pada bursa transfer musim dingin. Transfer Beraldo, Kvaratskhelia, dan Doué menjadi preseden yang jelas untuk hal tersebut.

Namun, Luis Enrique mengecilkan kemungkinan PSG terjun ke bursa transfer musim dingin, karena ia tidak menganggap perekrutan pemain baru sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan.

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Dalam konferensi pers jelang laga melawan Roma, ia menepis anggapan bahwa klub asal Paris itu wajib mencari pengganti bagi para pemain yang cedera.

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“Kami tidak wajib masuk ke bursa transfer, dan kami tidak akan merekrut pemain untuk 6 bulan, itu bukan cara kami. Kami punya tim,” ujarnya.

Di saat yang sama, ia mengakui bahwa “kami harus lebih waspada”, tetapi kembali menegaskan kepercayaannya kepada skuadnya.

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Meski demikian, harian Le Parisien merilis daftar nama pemain yang karakteristiknya dinilai sesuai dengan gagasan taktik Luis Enrique. Daftar tersebut memuat Nico Williams, Antonio Nusa, Estêvão, Ibrahim Maza, dan Abdessamad Ezzalzouli.

Meskipun PSG sejauh ini tampak belum siap terjun ke bursa transfer musim dingin, daftar nama tersebut bisa menempatkan sejumlah pemain di bawah sorotan menjelang bulan Januari.

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Melihat kondisi ini, Real Betis sebaiknya tetap waspada untuk mengantisipasi kemungkinan adanya langkah untuk merekrut Ezzalzouli.

Klub asal Paris itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan pemain asal Maroko tersebut setelah Kvaratskhelia mengalami cedera, tetapi Manu Fajardo, direktur olahraga Real Betis, membantah ketertarikan itu dan menyebut rumor tersebut tidak benar.

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Selain itu, sang pemain asal Maroko sendiri tidak berpikir untuk meninggalkan klub Andalusia tersebut pada bursa transfer musim dingin.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Real Betis tidak berniat melepas pemain-pemain pentingnya pada Januari, kecuali datang tawaran yang sulit ditolak. Meski begitu, situasinya bisa saja berubah.

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Melalui DAZN, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa fokus petinggi Real Betis tertuju pada perpanjangan kontrak, dengan berkas Marc Bartra dan Héctor Bellerín berada di meja negosiasi, bukan pada pelepasan pemain penting di bursa transfer musim dingin.

Namun, bursa transfer musim dingin berbeda dengan bursa musim panas, karena segala sesuatunya bisa terjadi jauh lebih cepat. Jika muncul klub besar yang siap membayar dana besar untuk merekrut Ezzalzouli, situasinya bisa berubah.

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Untuk saat ini, suasana di internal Real Betis terkait masa depan pemain asal Maroko itu masih tenang, karena klub memandang prioritasnya adalah sang pemain tetap mengenakan seragam hijau-putih sepanjang musim ini.

Oleh karena itu, pergerakan yang mungkin terjadi di bursa transfer perlu dipantau dengan saksama.

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Klausul pelepasan dalam kontrak pemain asal Maroko itu bernilai 60 juta euro, sementara 20% hak ekonominya masih dimiliki Barcelona.

Alasan Ezzalzouli cocok dengan berbagai proyek taktik tidak memerlukan banyak penjelasan. Ia memiliki kemampuan menggiring bola dan unggul dalam duel satu lawan satu, ditambah kecepatan serta daya dobrak menyerang yang langsung.

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Ezzalzouli cenderung bergerak dari sisi kiri, memancing bek sayap lawan, lalu memanfaatkan ruang di belakangnya. Karakteristik ini sesuai dengan sistem yang berupaya menciptakan keunggulan jumlah melalui pergerakan dan pertukaran posisi.

Meski demikian, sang pemain masih perlu mengasah kemampuannya dalam mengambil keputusan di lapangan dan meningkatkan konsistensi performa, agar bisa melakukan lompatan kompetitif yang dibutuhkan untuk bermain di tim papan atas.

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Sebagai catatan, Barcelona menjual winger asal Maroko itu ke Real Betis pada September 2023 dengan harga 7,5 juta euro, tetapi tetap mempertahankan 50% dari nilai penjualan di masa depan, ditambah hak pembelian kembali sang pemain yang kini sudah kedaluwarsa.

Pada Februari 2025, sebagai bagian dari transfer Vitor Roque, Barcelona menyerahkan tambahan 30% hak ekonomi winger asal Maroko tersebut kepada Real Betis.

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Dengan demikian, Barcelona saat ini memegang 20% dari nilai penjualan sang pemain di masa depan.

Mengingat klausul pelepasan dalam kontrak Ezzalzouli bernilai 60 juta euro, aktivasi klausul tersebut akan menjamin klub Catalan itu menerima 12 juta euro. Jumlah tersebut tidak sedikit, karena dapat memberikan ruang finansial tambahan bagi kas Barcelona untuk membantu klub memperkuat skuad asuhan pelatih Hansi Flick.