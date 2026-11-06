Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, masuk dalam daftar incaran salah satu klub Liga Rusia untuk direkrut selama bursa transfer musim dingin mendatang.

Jurnalis Turki, Ekrem Konur, dalam sebuah unggahan melalui akun pribadinya di situs "X", mengatakan bahwa klub Rusia CSKA Moskow menempatkan En-Nesyri di urutan teratas daftar incarannya untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Jurnalis Turki tersebut menjelaskan bahwa klub Rusia itu berniat mengajukan tawaran senilai 15 juta dolar untuk meyakinkan Al Ittihad melepas jasa penyerang Maroko mereka.

Namun, sikap klub Saudi tersebut masih belum jelas terkait negosiasi itu, baik dari sisi penolakan secara tegas maupun masuk ke dalam negosiasi untuk menuntaskan transfer tersebut secara resmi.

Fahd Sareh, agen En-Nesyri, sebelumnya telah menegaskan dalam pernyataan bahwa penyerang Maroko itu memang sudah menerima sejumlah tawaran untuk meninggalkan Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin mendatang, namun ia lebih memilih untuk fokus bersama klub Saudi tersebut.

Penyerang Maroko itu bergabung dengan Al Ittihad selama periode transfer musim dingin lalu, datang dari klub Turki Fenerbahce, untuk menggantikan kepindahan penyerang Prancis Karim Benzema ke rival tradisional Al Hilal.

En-Nesyri berhasil menampilkan level permainan yang istimewa sejak awal musim ini, di bawah arahan pelatih Jerman Jens Wissing, di mana ia tampil bersamanya dalam 16 pertandingan, mencetak 8 gol dan membuat dua assist.

Level permainan istimewa itu membuat pemain berusia 29 tahun tersebut dipanggil ke dalam skuad timnas Maroko selama periode jeda internasional saat ini, setelah ia absen membela Maroko pada Piala Dunia 2026.