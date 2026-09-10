Deco, direktur olahraga klub Barcelona, berbicara secara terbuka dan untuk pertama kalinya mengenai kasus Julian Alvarez, yang merupakan kisah transfer paling menonjol pada jendela transfer musim panas lalu, di mana klub Catalan itu berusaha mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut namun menghadapi penolakan keras dari para pejabat klubnya, Atletico Madrid, yang menunjukkan kesediaan untuk menyetujui kepindahannya ke klub mana pun kecuali Barca.

Pernyataan Deco itu muncul dalam sebuah wawancara dengan program "El Món a Rac1" yang dipandu oleh Jordi Basté, dan sudah pasti Julian Alvarez akan menjadi pusat pembicaraan setelah berbulan-bulan kontroversi seputar ketertarikan Barcelona dan reaksi keras Atletico.

Pada awalnya, Deco hanya menjelaskan posisi negosiasi klub Catalan tersebut dengan mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "Sport": "Kami memiliki informasi yang tersedia, dan kami telah menangani segala sesuatunya dengan benar. Kami telah mengajukan sebuah tawaran dan tidak menerima jawaban apa pun."

Ia menambahkan: "Sebagian besar yang diributkan mengenai hal itu terjadi melalui media. Kami telah berbicara dengan mereka dengan penuh rasa hormat, dan mereka memberi tahu kami sejak awal bahwa mereka tidak ingin menjualnya. Tidak mungkin terus mengangkat topik yang sama berulang kali; masalah ini lebih terkait tekanan media ketimbang kenyataan yang sebenarnya, dan tidak ada lagi yang perlu dibahas."

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Deco tegas dalam jawabannya ketika ditanya langsung apakah Barcelona meminta Julian untuk menyatakan secara terbuka keinginannya meninggalkan Atletico; ia menjawab dengan kata "tidak".

Deco juga berhati-hati untuk menghindari memicu kontroversi baru ketika menyinggung pernyataan Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, yang menyusul undian Liga Champions Eropa musim 2026-2027; yaitu pernyataan di mana Gil Marin melontarkan tuduhan serius kepada petinggi Barcelona dan mengkritik mereka dengan ungkapan yang setara dengan penghinaan.

Deco melanjutkan: "Saya tidak bisa mengatakan banyak hal selain apa yang ditentukan oleh kenyataan; kami telah mengajukan tawaran resmi dan benar. Saya hanya bisa berbicara tentang posisi pribadi saya, dan saya tidak bisa membahas detail kesepakatan apa pun yang mungkin telah dibuat (antara Atletico dan Julian Alvarez)."

Ia menjelaskan: "Saya bisa berbicara tentang pengalaman saya sebagai pemain: presiden Porto, Pinto da Costa, tidak mengizinkan saya pergi ke Barcelona; ia meminta saya bertahan selama satu tahun, dengan syarat pada tahun berikutnya saya dapat pindah ke tujuan mana pun yang saya inginkan. Saya pun benar-benar bertahan, dan satu-satunya pilihan saya adalah tampil bagus dan menunggu tahun berikutnya."

Ia menuturkan: "Setelah setahun berlalu, saya menerima tawaran dari Chelsea -yang mencakup kompensasi materiil lebih tinggi- namun saya ingin bergabung dengan Barcelona, dan saat itu Pinto da Costa memberi tahu saya bahwa saya bebas memilih tujuan, maka saya pun pindah ke Barcelona."

Deco membantah bahwa tawaran Barcelona mencakup pembayaran dalam enam cicilan, dengan mengatakan: "Tidak, sebab ketika kami mengajukan tawaran senilai 100 juta euro, tawaran itu menetapkan pembayaran selama tiga musim, persis seperti yang dilakukan klub-klub lain. Bahkan ada klub yang membayar hak-hak kami selama lima musim!", sebagai sindiran bercandanya.

Untuk menyudahi masalah ini, ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah apa pun dengan mitranya di Atletico, Mateu Alemany, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki masalah apa pun dengan Mateu; dan saya tidak tahu apakah ia memiliki masalah dengan saya, karena saya tidak melakukan kesalahan apa pun terhadapnya. Kami pernah bekerja bersama di Barcelona. Apakah kami berbicara mengenai Julian musim panas ini? Ia tidak menjawab tawaran-tawaran yang kami ajukan kepadanya soal Julian."

Ia melanjutkan bicaranya: "Diskusi tentang menemukan penyerang murni (nomor 9) sedikit panjang. Hanya ada sedikit penyerang murni yang menguasai peran ini. Ada Haaland, dan kami dulu memiliki yang terbaik, Robert. Begitu pula Luis Suarez. Sedikit yang memiliki tipe pemain semacam ini."

Ia menuturkan: "Di zaman saya, ada Eto'o, tetapi ia bukan penyerang murni karena ia banyak bergerak, seperti Raphinha. Sekarang ada Paris Saint-Germain, yang tidak memiliki penyerang murni. Keberadaan penyerang murni menentukan gaya bermain, dan di sini pelatih kami memiliki visi yang jelas tentang bagaimana harus bermain."

Ia menutup: "Tahun lalu kami memiliki Ferran. Sebelum itu, ia adalah seorang winger, dan kini ia lebih dekat ke penyerang murni, tetapi para penyerang murni dulu berbeda dengan para penyerang masa kini. Kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini. Saat ini, kami tidak membutuhkan pencetak gol karena Raphinha, dengan visi pelatih, tampil sangat bagus. Dan Gabriel Jesus mahir dalam berkoordinasi dengan rekan-rekannya serta bergerak dengan baik, dan ada juga Hamza Abdelkarim, yang lebih menyerupai nomor 9 klasik di area kotak penalti."

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