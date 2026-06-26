Tawaran Arsenal sebesar 64 juta euro untuk bintang Brasil itu langsung ditolak

Arsenal telah mengajukan tawaran senilai 63,7 juta euro untuk Bruno Guimarães, namun tawaran tersebut ditolak, demikian dilaporkan antara lain oleh pakar pasar transfer Ben Jacobs dari The New York Times. Newcastle United sama sekali tidak ingin kehilangan pemain kunci berusia 28 tahun tersebut.

Newcastle sebelumnya telah menjual Anthony Gordon ke FC Barcelona pada awal musim panas ini dan tidak berencana untuk semakin melemahkan skuadnya. Guimarães dianggap sebagai pemain yang 'tidak bisa dijual' oleh Newcastle dan manajer Eddie Howe, dan kontraknya di St. James' Park masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Oleh karena itu, klub langsung memutuskan untuk menolak tawaran Arsenal. Namun, diperkirakan klub asal London tersebut tidak akan langsung menerima penolakan dari Newcastle, dan tawaran kedua untuk pemain asal Brasil itu akan menyusul.

Bagaimanapun, tampaknya saga transfer ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Newcastle jelas tidak kekurangan dana dan juga menyadari bahwa ada beberapa klub yang mengincar rekan Guimarães di lini tengah, Sandro Tonali. Di antaranya, Tottenham Hotspur ingin merekrut pemain asal Italia tersebut.

“Jika Newcastle menjual Guimarães dan Tonali pada musim panas yang sama, lebih baik mereka menghentikan negosiasi sekarang juga,” kata pengamat klub Chris Waugh mewakili The New York Times. “Kesan yang akan ditimbulkan—bagi para pendukung serta pemain saat ini dan masa depan—akan sangat buruk.”

"Guimarães adalah kapten Newcastle, dia adalah jimat mereka, dan dia memiliki ikatan emosional dengan para pendukung. Jika dia dikeluarkan dari tim, Newcastle akan kehilangan dorongan kreatif dan kekuatan serangannya (seperti yang ditunjukkan oleh statistik saat dia tidak bermain)," kata Waugh.

Namun, mengingat masa lalu yang relatif baru-baru ini, tampaknya Newcastle tidak sepenuhnya memiliki kendali atas situasi ini. Musim panas lalu, The Magpies sama sekali tidak bersedia melepas Alexander Isak, tetapi setelah pemain asal Swedia itu mogok bermain dan Liverpool terus mendesak, Newcastle akhirnya menyetujuinya.

Guimarães sedang bertanding bersama negaranya di Piala Dunia dan setidaknya akan tampil dalam satu pertandingan lagi di sana. Setelah menjadi juara grup, Seleção akan berhadapan dengan Jepang di babak 32 besar. Guimarães, yang menjadi andalan di bawah asuhan pelatih nasional Carlo Ancelotti, berhasil memberikan tiga assist selama fase grup.