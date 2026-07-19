Tato bersejarah... Kokorela menantang semua orang jika Messi dan rekan-rekannya berhasil dikalahkan!

Bek tim nasional Spanyol, Marc Cucurella, mengungkap kejutan besar beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Argentina di final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia berencana untuk merayakan prestasi ini dengan cara yang luar biasa jika berhasil "La Roja" berhasil merebut gelar juara atas Lionel Messi dan rekan-rekannya.

Timnas Spanyol akan menjalani laga sengit melawan timnas Argentina pada Minggu malam di final Piala Dunia, dalam pertandingan yang mempertemukan juara Eropa dengan juara dunia, di tengah antusiasme besar dari para penggemar dan media untuk mengetahui siapa yang akan menjadi juara edisi kali ini.

Dalam wawancara dengan program "Partidazo Cope" Spanyol, Cocorela mengatakan: "Saya memang sudah memikirkan untuk membuat tato jika kami memenangkan Piala Dunia 2026 melawan Argentina."

Bek Spanyol itu menjelaskan bahwa tato tersebut bukanlah gambar piala atau lambang tim nasional, melainkan wajah pelatih Luis de la Fuente, sebagai bentuk penghargaan atas peran besar yang dimainkannya dalam memimpin generasi ini hingga ke final Piala Dunia.

Ia menambahkan: “Tato itu akan berupa wajah Luis de la Fuente, karena semua yang telah ia berikan kepada kami, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.”

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Mengenai lokasi tato tersebut, Kokorela berkata sambil tersenyum: “Saya belum tahu di mana akan menggambarnya, mungkin di otot bisep.”

Timnas Spanyol sedang berada dalam kondisi penuh percaya diri menjelang final, setelah menyingkirkan Prancis di semifinal, sementara Argentina lolos setelah mengalahkan Inggris. Gelar juara dunia kini hanya berjarak 90 menit dari salah satu dari kedua tim tersebut, dalam pertandingan yang mungkin akan menandai babak baru dalam sejarah sepak bola.