Taruhan soal makanan dengan Ronaldo, pertengkaran dengan siapa pun yang membelanya: begitulah Antonio Cassano, secara sadar, menghancurkan karier kelas dunia

"cassanata"

Kata benda feminin (bercanda, ironis): gestur, perilaku, atau aksi khas pesepakbola Antonio Cassano.

Jika Antonio Cassano, betapapun kecil kemungkinannya, sampai tenggelam dalam pelupaan, ia bisa terhibur dengan mengetahui bahwa namanya telah masuk ke kosakata Italia: sejak 2008 «cassanata» tercantum sebagai neologisme dalam kamus Treccani.

cassanate sudah banyak dikoleksi Cassano: cukup ingat ketika, frustrasi karena tidak dimainkan di Real Madrid, ia menirukan pelatih Fabio Capello di depan umum.

Atau ketika ia bertaruh dengan Ronaldo Fenomeno soal siapa yang bisa makan croissant lebih banyak. Cassano mendapat julukan «El Gordito» karena Ronaldo, di Real, sudah lebih dulu dijuluki «El Gordo». Faktanya, justru dia yang lebih banyak makan makanan manis: dalam tujuh bulan pertamanya di Madrid ia naik 12 kilogram. Terlalu berlebihan bahkan untuk Cassano. Di tak satu pun dari sekian banyak tim yang pernah dibelanya ia tampil lebih buruk: setelah 18 bulan dan hanya empat gol, petualangannya bersama Real Madrid pun berakhir.

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«Galáctico» paling aneh di Real Madrid

Kepindahannya ke Real Madrid tetap menjadi yang paling aneh di era Galacticos, bahkan lebih aneh daripada Thomas Gravesen. Pemain Denmark itu tidak cukup level secara teknis, sedangkan Cassano dari sisi karakter. Sampai sekarang pun orang masih bertanya-tanya apa yang ada di benak Florentino Pérez dalam manuver terakhir masa jabatan pertamanya itu.

Pada usia 23 tahun ia dianggap sebagai salah satu talenta terbesar generasinya, dengan 52 gol dan 9 assist dalam 161 pertandingan bersama Roma. Namun, dalam empat setengah tahun di ibu kota, ia membuat hampir semua petinggi Roma berseberangan dengannya.

Sang kapten adalah Francesco Totti dan ia menganggap Cassano sebagai saudara sepakbola. Ia pernah menampungnya di rumahnya, dan pada akhirnya tak lagi berbicara dengannya: Cassano mencurigai Totti dan kedua orang tuanya telah mencuri cek miliknya dan membuat keributan besar. Bahkan keberatan dari Totti pun tidak cukup untuk menenangkannya, padahal Totti berpenghasilan jauh lebih besar darinya dan sama sekali tidak punya alasan untuk mencuri uangnya.

Cassano kemudian menemukan kembali cek itu di mobilnya, jatuh dari saku celananya, tetapi saat itu semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki

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«Saya tidak mematuhi satu pun aturan dan saya menikmatinya»: Antonio Cassano di Real Madrid





Pada musim 2004/2005, setelah kepergian Fabio Capello, Roma berganti empat pelatih: Cassano setidaknya bertanggung jawab atas salah satu pengunduran diri itu: Rudi Völler mundur pada September 2006, setelah hanya 26 hari menjabat, karena dibuat frustrasi oleh ulah sang penyerang. Cassano terlibat perkelahian di lapangan pada pertandingan liga pertama melawan Fiorentina dan diganjar kartu merah. Ketika Völler mencoba berbicara dengannya, ia malah pergi. Dan Cassano secara terbuka mengkritik baik denda rekor sebesar 100.000 euro maupun sang pelatih.

Völler meninggalkan Roma, tetapi bersama pelatih-pelatih lain pun keadaan tidak membaik. Luciano Spalletti, dalam enam bulan terakhir Cassano di Roma, 11 kali mencoretnya dari skuad karena alasan disiplin. Meski begitu, Rosella Sensi, yang saat itu menjadi presiden, menawarinya kontrak baru yang sangat terkait dengan penampilannya di lapangan. Dan lagi-lagi Cassano membalasnya dengan membanjirinya dengan kata-kata kasar di depan umum.

Kariernya tampak sudah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai: tak ada lagi klub besar Serie A yang menunjukkan minat kepada pemain yang bergantian antara kilatan-kilatan jenius dan perilaku irasional.

Lalu datanglah Real Madrid dan Pérez, yang membayar 5,5 juta euro untuk transfernya dan nyaris melipatgandakan gajinya. Lalu datanglah Real Madrid dan Pérez, yang membayar 5,5 juta euro untuk transfernya dan nyaris melipatgandakan gajinya. Dan Cassano? "Saya melakukan segalanya untuk merusak semuanya. Saya tidak mematuhi satu pun aturan dan saya senang melakukannya".

Selain pesta makan dan pesta seks (ia mengaku telah bersama 600 perempuan sebelum menikah, sebagian besar dalam 18 bulan di Madrid dengan kelebihan berat badan 12 kilogram), yang diingat orang tentang dirinya di Real Madrid hanyalah jaket bulu yang ia kenakan saat muncul di Bernabéu pada Januari 2006.





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Mengapa Antonio Cassano adalah seorang pemberontak

Berbeda dengan talenta-talenta bermasalah lainnya, Cassano juga mampu mengkritik diri sendiri dan reflektif. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam“cassanate”-nya dengan kesadaran penuh, tahu kapan ia sudah kelewatan dan, seiring waktu, meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Yang selalu membantunya adalah fakta bahwa ia tidak terlalu memandang dirinya dengan serius dan tahu bagaimana menertawakan dirinya sendiri. Dengan dirinya, mudah sekali kehilangan kesabaran, tetapi hampir mustahil untuk tidak menganggapnya lucu dan menyenangkan.

Selama lima tahun Totti dan dia tidak saling berbicara, kini mereka berteman lagi. Bahkan Capello, pelatih yang mengorbitkannya di Roma lalu di Real Madrid, telah banyak memaafkannya (meski tetap kecewa) dan kini berbicara tentang dirinya dengan hormat.

Ia menyia-nyiakan bakat yang luar biasa besar, menghancurkan apa yang telah ia bangun, tetapi dengan konsistensi yang nyaris patut dikagumi. Namun pada akhirnya ia tetap memiliki karier besar.

Mudah untuk mengaitkan kurangnya disiplin, hubungannya yang sulit dengan otoritas, dan ketidakmampuannya mempercayai teman-teman dengan masa kecil yang rumit. Antonio Cassano tumbuh di Bari Vecchia, pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, salah satu kawasan termiskin di Italia Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir Bari Vecchia telah berbenah: jalan-jalan di pusat kota tua bersih dan rumah-rumah sempit serta ruang bawah tanahnya telah direnovasi.

Di tempat yang sekarang menjadi lokasi para turis berjalan-jalan di gang-gang sambil melihat para nenek menyiapkan orecchiette, dulu orang hidup di wilayah terlarang, dengan pemandu kota yang memperingatkan soal copet. Di sinilah Antonio bermain sepakbola di jalanan dan konon baru menginjak lapangan sungguhan saat berusia 13 tahun. Percaya atau tidak, ia selalu tetap menjadi anak jalanan. Ayahnya tidak peduli padanya, saudara tirinya yang lebih tua membobol mesin penjual otomatis, mobil, dan rumah; sampai sekarang ia lebih banyak menghabiskan waktu di penjara daripada di luar. Antonio mengaku telah enam kali mengulang kelas satu, sebelum akhirnya putus sekolah.





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Messi sebelum Messi

Cassano yakin bahwa tanpa gol itu, ia akan menjadi penjahat. Dalam sekejap, anak tak dianggap dari Bari Vecchia itu berubah menjadi Fantantonio, El Pibe de Bari, terinspirasi dari El Pibe de Oro Diego Armando Maradona; setelah gol itu ke gawang Inter, semua orang memanggilnya seperti itu.

Begini ia menggambarkannya dalam autobiografinya yang ditulis bersama jurnalis Pierluigi Pardo: «Perotta memberi saya umpan sempurna sejauh 50 meter, saya mengontrolnya dengan tumit, melewati Blanc yang sedang berlari mundur, memainkan bola di antara dia dan Panucci yang sedang memotong masuk dan membuat keduanya menabrak pagar pembatas. Saya menembak ke pojok dan kemudian melihat tribun curva semakin mendekat. Selebrasinya. Saat itu saya terlahir».

Siapa pun yang berada di stadion atau di rumah di depan televisi saat itu ingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi daripada sekadar gol kemenangan 2-1 Bari atas Inter yang sederhana, tak terduga, dan indah pada menit ke-88. Sampai sekarang, menonton ulang gambarnya di YouTube masih bisa membuat merinding.

Aksi solo itu, golnya, ekstasi di tribune curva, para suporter, dan bocah pirang yang tidak ingin kembali ke lapangan.

Cassano hanya membutuhkan satu kali tampil sebagai starter di Serie A untuk disejajarkan dalam satu napas dengan Maradona, Baggio, dan Del Piero: Messi sebelum Messi. "Pada masa puncak saya, saya lebih baik daripada Roberto Baggio, Francesco Totti, dan Alessandro Del Piero!"

Namun baru-baru ini ia mengatakan dalam program YouTube populernya «Viva El Futbol» bahwa ia tidak pernah benar-benar mencapai «masa puncak itu, baik dalam karier maupun dalam hidup saya».

Cassano lebih baik daripada Totti, Del Piero, Baggio... dan Cristiano Ronaldo?

«Saya memang lebih baik!» Bukan: «Saya bisa saja lebih baik». Ia masih punya sedikit kesulitan dengan bahasa Italia, dan masih lebih suka berbicara dalam dialek kota kelahirannya. Itu membuat kata-katanya lebih lucu, tetapi tidak mengurangi kemegalomaniakannya. Misalnya, ketika ia dengan tegas menyatakan bahwa hanya sangat sedikit pemain yang lebih jenius darinya dan hanya sangat sedikit yang punya bekal teknik lebih lengkap:

Lionel Messi, tentu saja, GOAT absolutnya.

Andrés Iniesta dan Zinedine Zidane, para penyihir lini tengah.

Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Lalu ia menambahkan: “Cassano. Saya sangat menyukai diri saya sendiri! Saya bisa menembak, saya punya umpan akhir yang unik. Saya kuat secara fisik. Saya jenius. Saya juga memberikan yang terbaik di tim-tim besar. Dan itu meski saya tidak pernah berlatih dan selalu kelebihan lima atau enam kilogram.”

Yang mengatakan itu adalah seseorang yang dalam 18 tahun kariernya memenangi satu liga Spanyol bersama Real Madrid (dilihat dari tribune) dan satu Scudetto sebagai tokoh utama bersama Milan. Seseorang yang di tim nasional Italia terutama mencuri perhatian ketika, seperti setelah semifinal Euro 2012, ia sekali lagi merayakan di lapangan hanya dengan celana dalam.

«Dalam sepakbola, yang penting bukan hanya memenangi gelar. Yang penting adalah keindahan permainan»

Meski begitu, banyak pemain hebat yang pernah bermain bersamanya mengonfirmasi bakatnya: Francesco Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic tak pernah membantahnya.

Hanya José Mourinho dan Cristiano Ronaldo, yang oleh Cassano dianggap sama-sama dibesar-besarkan, yang menanggapi. Konon CR7, yang kesal, mengirimkan daftar trofinya kepada Cassano. Mourinho, dalam konferensi pers, menyindir: «Di Inter dia bahkan tidak akan memenangi “Coppa della Lombardia”». Namun Cassano hanya bisa menertawakannya.

«Dalam sepakbola bukan cuma soal memenangi gelar. Ini soal keindahan permainan», ulangnya.

Di Bari, Roma, Sampdoria, Milan, dan Parma ia menjalani banyak bulan yang positif, meningkatkan kualitas rekan-rekannya: Sampdoria membuat lompatan besar terutama berkat dirinya, lalu kembali ke mediokritas setelah kepergiannya. Terlepas dari pertengkaran yang terus-menerus dan perpisahan yang kerap terjadi, selama hampir 20 tahun ia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dan paling dicintai di Italia. Kini ia bahkan muncul di kamus, detail yang, ya, menempatkannya di depan CR7.