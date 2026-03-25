Taruhan sepak bola, "La Sicilia": penyelidikan sedang berlangsung terhadap lima tim dan lima pertandingan di Grup I Serie D

Skandal taruhan ilegal dan pengaturan skor berpotensi mengguncang klasemen Grup I Liga Serie D. Hal ini dilaporkan oleh "La Sicilia", yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Federal sedang menyelidiki lima tim dan lima pertandingan yang mencurigakan.





Belum ada pernyataan resmi dari pihak federasi, namun penyelidikan tersebut dilaporkan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Tergantung pada perkembangan penyelidikan, konsekuensinya bisa beragam: mulai dari pembukaan proses disiplin hingga sanksi yang meliputi pengurangan poin di klasemen, larangan bertanding, dan diskualifikasi bagi individu yang terlibat, hingga skenario ekstrem seperti pengulangan pertandingan atau bahkan pembatalan hasil pertandingan.