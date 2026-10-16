Taruhan Perez di ujung jurang: dua bulan yang menyingkap kegagalan Mourinho dalam misi ganda bersama Real Madrid

Pada 11 Juni lalu, Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, untuk menduduki posisi manajer, setelah satu lagi musim tanpa gelar bagi Los Blancos.

Musim lalu diwarnai ketegangan besar di ruang ganti Real Madrid, serta berbagai krisis, baik di antara para pemain sendiri maupun antara pemain dan pelatih.

Tim ibu kota Spanyol juga tidak menikmati stabilitas di sisi kepelatihan setelah memulai musim bersama Xabi Alonso, lalu digantikan pada pertengahan musim oleh Alvaro Arbeloa.

Krisis-krisis tersebut menjadi salah satu penyebab utama absennya gelar dari Real Madrid untuk musim kedua secara berturut-turut, yang mendorong manajemen klub mencari solusi cepat.

Mourinho: Dua tujuan di balik transfer besar

Seiring meningkatnya krisis di ruang ganti Real Madrid, muncul tuntutan akan perlunya merekrut pelatih berkepribadian kuat untuk mengendalikan para bintang yang memenuhi skuad tim.

Dari beberapa kandidat, Jose Mourinho menonjol karena pengetahuannya tentang klub yang pernah ia tangani, di samping kekuatan kepribadiannya yang terlihat sepanjang karier kepelatihannya yang besar.

Mourinho mendapatkan kewenangan besar untuk melakukan revolusi di skuad tim, serta ikut menentukan transfer-transfer baru guna menutup celah yang ada.

Manajemen Real Madrid, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, menilai bahwa kembalinya Mourinho akan mewujudkan dua tujuan: pertama, mengendalikan para pemain dan menegakkan disiplin; kedua, memanfaatkan kapabilitas teknisnya, dengan harapan rencana ini berhasil membawa tim kembali ke podium juara.

Apakah Mourinho berhasil mengendalikan para bintang Real Madrid?

Setelah sekitar dua bulan musim berjalan, para pendukung belum melihat perubahan besar pada perilaku para pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Kita bisa membicarakan duo Kylian Mbappe dan Vinicius Junior sebagai dua contoh jelas kegagalan Mourinho dalam mengendalikan para bintang.

Periode terakhir diwarnai ketegangan besar dalam hubungan pemain Prancis itu dengan Real Madrid, terutama setelah ia mengalami cedera pada laga Prancis melawan Turki di UEFA Nations League.

Mbappe kembali ke Spanyol lalu terbang ke Paris untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut, di tengah perdebatan besar soal perjalanan tersebut dan apa yang terjadi di sana.

Kemudian muncul insiden Mbappe yang terlihat mengendarai sepeda, yang memicu kontroversi besar, terutama karena hal itu terjadi beberapa hari setelah Mourinho meminta para pemain untuk tidak bersepeda demi menghindari risiko cedera.

Banyak pihak menganggap bahwa unggahan video Mbappe yang menampilkan dirinya mengendarai sepeda merupakan pesan tidak langsung kepada pelatihnya, yang menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan kedua pihak.

Sementara Vinicius, yang telah memperbarui kontraknya dengan Real Madrid, menjadi contoh paling mencolok dari kegagalan Mourinho dalam misi pertamanya bersama Real Madrid.

Pemain Brasil itu sempat berselisih dengan Xabi Alonso musim lalu karena digantikan atau ditempatkan di bangku cadangan, sebuah krisis yang baru berakhir dengan kepergian pelatih tersebut pada pertengahan musim.

Musim ini Vinicius melanjutkan kebiasaannya, dan hal itu terlihat jelas pada laga melawan Roma di Liga Champions, di mana pemain Brasil itu memprotes keputusan penggantiannya dalam sebuah insiden yang menunjukkan keadaan tidak berubah dari musim lalu.





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Nama-nama besar mengecewakan Mourinho

Dengan kedatangan Mourinho ke Real Madrid untuk periode keduanya, banyak orang memperkirakan pelatih itu akan menerapkan prinsip penting, yakni mengandalkan kontribusi di dalam lapangan sebagai dasar penilaian pemain dan pemilihan susunan utama.

Namun Mourinho sejak awal musim justru mengandalkan nama-nama besar, baik dalam upaya mendapatkan penampilan terbaik dari para bintang tersebut, maupun untuk tidak memicu krisis dini dengan menyingkirkan sebagian dari mereka.

Namun apa yang terjadi justru sangat merugikan pelatih itu sendiri, sebab level tim naik turun, dan hal itu sebagian besar disebabkan oleh performa yang tidak konsisten dari para pemain yang ia beri kepercayaan.

Meski kritik dilayangkan kepada tim, perubahan pada susunan pemain sangat terbatas, dan sejumlah pemain tidak mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya meski tampil baik ketika dimainkan sebagai pemain pengganti.

Laga terakhir melawan Roma di Liga Champions menjadi contoh jelas soal ini, sebab Real Madrid sedang menuju kekalahan memalukan di Stadion "Olimpico" kalau bukan karena perubahan yang dilakukan Mourinho sebelum laga berakhir.

Real Madrid memulai pertandingan dengan mengandalkan nama-nama besar dan pemain-pemain baru, seperti Vinicius, Mbappe, Bellingham, Cucurella, dan Dumfries, namun mereka kesulitan luar biasa menghadapi Roma.

Hingga menit ke-82, Real Madrid tertinggal 1-3, tetapi mereka bangkit di menit-menit akhir dan mencetak 3 gol berturut-turut yang memberi mereka kemenangan dramatis.

Yang menarik, kemenangan itu datang melalui para pemain pengganti yang menggantikan nama-nama besar, terdepan di antaranya pemain Brasil Endrick, yang sangat kesulitan untuk bermain di bawah kepemimpinan Mourinho.

Endrick masuk pada menit ke-59 menggantikan Vinicius yang bak hantu di lapangan dan tidak memberikan tambahan apa pun bagi Los Blancos.

Endrick berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-85, setelah tiga menit sebelumnya ia menciptakan gol kedua Real Madrid untuk pemain pengganti lainnya, Carlos Espi, yang selalu tampil istimewa setiap kali mendapat kesempatan.

Pemain pengganti Arda Guler juga tampil bersinar dan memainkan peran besar dalam membalikkan keadaan atas Roma, setelah menciptakan gol ketiga dan keempat Real Madrid.

Pemain pengganti Bernardo Silva pun berkontribusi dalam menguasai lini tengah setelah masuk pada menit ke-70 menggantikan Tchouameni.

Anehnya, Mourinho mengejutkan semua orang usai pertandingan dengan mengatakan: "Kalau kami memulai pertandingan dengan sebelas pemain yang menyelesaikan laga, mereka sudah akan mencetak lima gol ke gawang kami. Mustahil bertahan menghadapi tim dengan intensitas seperti itu."

Pernyataan ini menjelaskan keyakinan Mourinho untuk mengandalkan nama-nama yang memulai pertandingan namun tidak memberikan apa pun, meski mereka telah mengecewakan pelatih di banyak pertandingan musim ini, sementara pertanyaan tetap mengemuka soal para pemain pengganti dan mereka yang hanya jarang mendapat kesempatan, seperti pemain Maroko Brahim Diaz misalnya.





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Apakah Real Madrid mendapat manfaat dari kapabilitas teknis Mourinho?

Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, tujuan kedua dari perekrutan Mourinho adalah memperbaiki hasil-hasil dan kembali ke podium juara di akhir musim.

Namun jika melihat hasil-hasil Los Blancos, kita menemukan bahwa keadaan tim tidak baik-baik saja, terutama di LaLiga, di mana Real Madrid merosot ke peringkat keempat setelah baru 8 pekan berjalan.

Barcelona memuncaki klasemen dengan 24 poin sempurna, di belakangnya Atletico Madrid dan Real Betis dengan 19 poin masing-masing, lalu Real Madrid dengan 18 poin.

Real Madrid kehilangan 6 poin dalam 8 pekan pertama, setelah kalah dari Real Betis 0-1 dan Atletico Madrid 1-2.

Di Liga Champions, mereka meraih kemenangan sulit atas Inter Milan dengan skor 2-1 di Spanyol, sebelum selamat dari kekalahan melawan Roma dan membuat remontada menegangkan yang akhirnya memberi mereka kemenangan.

Los Blancos mengalami banyak masalah teknis: lini belakang tidak dalam kondisi terbaiknya, lini tengah levelnya naik turun, sedangkan lini serang menjadi misteri di banyak pertandingan, terutama dengan adanya nama-nama besar, namun pembicaraan selalu tertuju pada cara memfungsikan pemain dan kriteria menurunkan mereka dalam susunan utama.

Evaluasi transfer Mourinho

Hingga kini, dan keadaan bisa saja berubah pada pekan-pekan mendatang, perekrutan Mourinho belum mewujudkan dua tujuan utama dari transfer tersebut, baik dalam hal mengendalikan para bintang dan mengakhiri krisis, maupun terjadinya revolusi teknis yang membawa tim meraih kemenangan secara layak dan melangkah menuju podium juara.