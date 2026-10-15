Taruhan gagal: Real Madrid gagalkan rencana Arsenal dan City untuk merekrut bintangnya

Harapan Arsenal dan Manchester City untuk merekrut salah satu bintang Real Madrid telah pupus, setelah pemain tersebut menyetujui perpanjangan kontraknya dengan klub Spanyol itu, menurut situs "TEAMtalk" asal Inggris.

Situs tersebut menyebutkan pada hari Kamis ini bahwa pemain internasional Turki, Arda Guler, yang berusia 21 tahun, telah menyetujui perpanjangan kontraknya selama dua tahun pada pekan lalu, sehingga ia terikat dengan Real Madrid setidaknya hingga tahun 2031.

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Pemain ini menjadi target sejumlah klub Liga Inggris pada bursa transfer musim panas lalu, dan Arsenal serta Manchester City menunjukkan minat khusus untuk merekrutnya, sebagai bagian dari upaya mereka mencari tambahan kekuatan lini serang berkelas tinggi.

"TEAMtalk" menegaskan bahwa kedua klub telah melakukan pembicaraan dengan para perwakilan Guler, memaparkan rencana mereka terhadap dirinya, dan berusaha membujuknya agar meninggalkan ibu kota Spanyol.

Taruhan yang gagal

Klub-klub yang berminat bertaruh bahwa posisi Guler di Real Madrid akan menjadi kurang stabil di bawah kepemimpinan pelatih baru Jose Mourinho, sehingga bisa membuka pintu bagi kepergiannya. Namun, pemain tersebut mendapat jaminan dari manajemen klub Los Blancos bahwa ia merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang mereka.

Pemain Turki itu juga dikenal dekat dengan presiden klub, Florentino Perez, hal yang semakin memperkuat posisinya di dalam Real Madrid.

Meski tawaran Arsenal dan City cukup menarik, tugas kedua klub Inggris itu menjadi semakin sulit setelah Mourinho menunjukkan ketertarikan yang jelas pada pemain tersebut.

Hal itu tercermin dari menit bermainnya, karena ia tampil secara reguler sejak kedatangan pelatih asal Portugal tersebut, dan menyumbangkan dua assist dalam kemenangan Real Madrid atas Roma (4-3) pada Rabu malam kemarin.

Sumber yang sama menambahkan bahwa Chelsea, Liverpool, dan Manchester United juga telah menghubungi para perwakilan Guler sepanjang tahun ini, yang mencerminkan besarnya minat terhadap playmaker Turki tersebut.



