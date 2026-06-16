Tarmi: Kami sedang mengalami bencana di Piala Dunia... dan kami menantikan bantuan yang lebih besar dari FIFA

Kapten tim nasional Iran, Mehdi Taremi, mengungkapkan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengunjungi tim di ruang ganti setelah pertandingan melawan Selandia Baru berakhir.

Timnas Iran memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Stadion "Sovi", dalam pertandingan yang sarat dengan nuansa politik yang menarik, dan terjadi setelah masa persiapan yang digambarkan sebagai yang paling tegang dan penuh tekanan dalam sejarah Piala Dunia.

Tarmi mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan "ESPN": "Tentu saja, dia ingin mencoba membantu kami, tetapi ini juga berkaitan dengan hal-hal lain, dan semua orang menyadarinya. Saya tidak perlu menyebutkannya, karena kalian tahu di mana kami berada."

Kapten Iran itu menambahkan: "Saya pikir FIFA harus lebih membantu kami. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan."

Taremi mengungkapkan kekecewaan mereka yang mendalam karena presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, bersama dengan anggota staf administrasi dan medis lainnya, dilarang bepergian ke Amerika Serikat.

Tarmi mengomentari krisis ini dengan mengatakan: "Semuanya merupakan bencana bagi kami."

Timnas Iran menjadi tim pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di negara yang sedang berperang dengannya, setelah berbulan-bulan ketegangan dan keraguan seputar partisipasinya di turnamen tersebut.

Kehadiran Iran dalam pertandingan pembuka di pinggiran kota Los Angeles semakin memperparah kekhawatiran, karena kota tersebut merupakan tempat berkumpulnya komunitas Iran terbesar di luar negeri, di mana banyak dari mereka menetap di sana setelah Revolusi Islam tahun 1979.

Tribun dipenuhi sorakan cemoohan yang bercampur dengan sorakan sambutan hangat saat lagu kebangsaan Iran dikumandangkan, namun begitu peluit kick-off dibunyikan, tim nasional Iran mendapat dukungan meriah dari 70.108 penonton yang hadir.