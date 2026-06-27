Tarmi: Amerika ingin mengeliminasi kami dari Piala Dunia... dan Infantino telah menipu kami

Kapten tim nasional Iran, Mehdi Taremi, secara terbuka menuduh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan pihak berwenang Amerika Serikat berusaha mendiskualifikasi negaranya dari Piala Dunia 2026, menyusul hasil imbang yang menegangkan melawan Mesir (1-1) yang menghentikan harapan “Singa Persia” untuk lolos ke babak 32 besar.

Tarmi mengatakan di zona campuran setelah pertandingan: “Dari sudut pandang kami, kami merasa FIFA dan otoritas Amerika ingin mengeliminasi kami dari turnamen ini,” sambil secara langsung mengkritik Presiden FIFA Gianni Infantino: “Dia datang setelah pertandingan pertama dan berjanji akan menyelesaikan semua masalah, tetapi FIFA tidak melakukan apa-apa.”

Bintang Iran tersebut menyoroti masalah logistik yang sangat memberatkan yang dihadapi timnas negaranya, terutama tidak diterimanya visa masuk bagi anggota staf teknis, serta tim yang dipaksa melakukan perjalanan melelahkan ke tempat penginapan mereka di Tijuana di antara pertandingan.

Dia menambahkan dengan nada tajam: “Piala ini adalah bencana. Kami tidak bisa bersaing dalam kondisi seperti ini, dan ini tidak adil. Jika FIFA menganggap ini adil, itu masalah mereka.”

Sementara itu, pelatih kepala Amir Qalanwi menuduh negara tuan rumah telah merampas hak-hak dasar timnya, dengan mengatakan: “Seandainya mereka mengizinkan kami tiba dua minggu lebih awal, kami pasti akan lebih siap dan dalam kondisi fisik yang lebih baik, tetapi mereka merampas hak kami itu.”

Di lapangan, wasit video asisten (VAR) membatalkan gol kemenangan Iran pada masa tambahan waktu dengan alasan Shuja’ Khalilzadeh offside dengan selisih beberapa sentimeter, sehingga semakin memperdalam kekecewaan tim yang sebelumnya telah kehilangan peluang penalti yang gagal dieksekusi oleh Taremi.

Kapten tim Iran itu mengambil tanggung jawab dengan mengatakan: “Jika kami tersingkir dari turnamen ini, itu adalah kesalahanku,” sambil mengungkapkan harapannya untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Iran kini menanti hasil pertandingan grup lainnya pada Sabtu mendatang untuk menentukan nasibnya, sementara pernyataan tajam dari Tarmi dan Qalanoi memicu perdebatan luas mengenai keadilan kondisi yang dihadapi tim-tim peserta turnamen.