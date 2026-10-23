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Dua kemenangan dari 11 pertandingan, peringkat ke-13 di liga, dan dipermalukan di Como. Jika pemecatan terjadi, INEOS dilaporkan memiliki tiga nama realistis dalam daftarnya: Nagelsmann, Howe, dan Conte. Kami menguji riuhnya spekulasi itu dengan data.

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Julian Nagelsmann: Rancangan yang masih menyisakan tanda tanya

Old Trafford semakin menjadi tempat di mana niat baik berakhir sia-sia. Angkanya sulit dibantah: dua kemenangan dari 11 pertandingan, posisi ke-13 di klasemen, kekalahan telak 4-1 di Como, dan tujuh laga beruntun tanpa kemenangan. Selain itu, sang kapten secara terbuka menyuarakan keraguannya terhadap taktik saat ini. Meski Michael Carrick masih mendapat dukungan dewan klub untuk sementara, INEOS aktif mencari rencana cadangan. Menurut The Telegraph, Julian Nagelsmann merupakan pilihan utama mereka. Ia dilaporkan telah dihubungi untuk menjajaki kemungkinan tersebut dan tertarik menangani tim. Saat ini ia belum memiliki pekerjaan sejak Jerman tersingkir dari Piala Dunia, sehingga penunjukannya juga tidak memerlukan biaya kompensasi.

Dari sisi data, Nagelsmann punya alasan kuat untuk dipertimbangkan. United melepaskan lebih banyak tembakan daripada tim mana pun di liga (138), tetapi baru mencetak 10 gol. Mereka juga hanya tiga kali merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan per pertandingan. Bandingkan dengan Bayern asuhan Nagelsmann pada musim 2021-22, yang melakukannya 7,6 kali per laga, terbanyak di Bundesliga. Selain itu, Leipzig asuhannya pada musim 2020-21 menghadapi tembakan paling sedikit dan kebobolan gol paling sedikit di liga, dengan rata-rata penguasaan bola 60 persen. Namun, tanda bahayanya juga nyata: tersingkir oleh Paraguay lewat adu penalti di babak 32 besar, kalah di perempat-final Euro 2024, serta rumor yang belum mereda tentang gesekan di ruang ganti Bayern. Jika United mendapatkan Nagelsmann seperti saat di Leipzig, mereka akan memperoleh pelatih hebat tanpa biaya kompensasi. Jika yang datang adalah sosok yang sudah jenuh, ini hanya akan menjadi eksperimen mahal lainnya.

Eddie Howe: Pilihan paling aman

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Jika Nagelsmann merupakan sebuah pertaruhan, Eddie Howe adalah pilihan paling aman. Ia pun dilaporkan masih mendapat dukungan kuat dari sejumlah pengambil keputusan utama. Berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Newcastle pada musim panas, Howe sudah menolak tawaran dari pihak lain dan disebut terbuka untuk pindah ke Manchester. Rekam jejaknya berisi serangkaian keberhasilan membangun kembali tim: membawa Bournemouth dari League Two hingga Premier League, lalu mengubah Newcastle yang terancam degradasi menjadi tim yang dua kali lolos ke Liga Champions. Dalam prosesnya, ia bahkan mengalahkan Liverpool di Wembley untuk mengakhiri penantian 70 tahun akan trofi besar. Tidak ada kemewahan, tetapi kerja kerasnya terbukti.

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Untuk memahami daya tarik Howe, lihat titik lemah United saat ini. Mereka sudah kebobolan sepuluh gol hanya dalam tujuh laga liga, belum sekali pun mencatatkan nirbobol, dan menghadapi rata-rata 8,1 tembakan per laga dari dalam kotak penalti sendiri. Sebaliknya, Newcastle asuhan Howe yang finis di posisi keempat pada musim 2022-23 mencatatkan 14 nirbobol dan hanya menghadapi 6,4 tembakan per laga dari dalam kotak penalti mereka. Yang juga penting, mereka merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan 5,3 kali per laga, dibandingkan dengan 3,0 kali milik United. Pendekatannya memadukan pressing tinggi dengan pertahanan kokoh, biasanya bertumpu pada sistem 4-3-3 yang cukup kaku. Satu-satunya tanda tanya adalah batas kemampuan taktisnya. Howe tentu akan menstabilkan tim, tetapi skuad yang tidak diperkuat secara memadai pada musim panas mungkin pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar sosok yang membawa ketenangan.

Antonio Conte: Pilihan berisiko yang siap meledak

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Lalu ada pilihan yang sulit ditebak. Pada usia 57 tahun, Antonio Conte memiliki rekam jejak berupa gelar liga bersama Chelsea, Napoli, Inter, dan Juventus. Ia juga secara khusus mengajukan diri untuk posisi ini pada September. Laporan media Italia menyebut pembicaraan berlanjut hingga larut malam pada Rabu, yang mengisyaratkan bahwa ia bahkan mungkin bersedia melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak menerima pekerjaan di tengah musim demi United. Namun, tuntutannya besar: kebebasan penuh di bursa transfer dan pengaruh signifikan dalam penyusunan skuad. Meski begitu, keberhasilannya menangani tim yang sedang terpuruk sulit dibantah. Ia mengambil alih Chelsea yang finis di posisi ke-10, lalu langsung meraih gelar pada musim pertamanya dengan 30 kemenangan dan 93 poin.

Periode terbarunya di Napoli menunjukkan perubahan cepat yang serupa. Tim yang finis di posisi ke-10 pada musim 2023-24 menjadi juara pada musim 2024-25 di bawah arahannya, hanya kebobolan 27 gol, mencatatkan 19 nirbobol, dan menghadapi hanya 30 peluang emas sepanjang musim. Sebagai perbandingan, United sudah memberikan 14 peluang emas kepada lawan hanya dalam tujuh laga liga. Selain itu, sistem tiga bek yang disukainya akan sangat cocok dengan skuad yang ditinggalkan Amorim. Namun, risiko utamanya adalah Conte sendiri, dan laporan mengenai hal ini sangat bertentangan. La Repubblica menyebut pembicaraan masih berlangsung, sementara The Telegraph menyatakan United tidak lagi terlalu berminat kepadanya karena sifatnya yang keras dan riwayatnya meninggalkan klub dalam waktu singkat. Fabrizio Romano bahkan sepenuhnya membantah klaim bahwa kesepakatan telah tercapai. Pada akhirnya, Conte bisa dengan cepat memperbaiki pertahanan, tetapi ia menuntut kendali atas seluruh tim. Ketika persatuan di bawah kepemimpinannya mulai retak, perpecahan bisa terjadi dengan cepat.

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Putusan: Siapa yang akan dipercaya memimpin?

Di tengah derasnya rumor, jumlah kandidat sebenarnya lebih sedikit daripada yang tersirat dari berbagai pemberitaan. Brighton asuhan Fabian Hürzeler merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan lebih sering daripada tim mana pun di liga (51 kali, atau 7,3 kali per laga), tetapi pelatih berusia 33 tahun itu dilaporkan telah memutuskan untuk tidak pergi. Sementara itu, Unai Emery, yang masih masuk daftar kandidat, terikat kuat dengan Aston Villa hingga 2029. Dengan demikian, tersisa hanya tiga pelatih tanpa klub yang dilaporkan terbuka untuk posisi tersebut. Nagelsmann menawarkan potensi tertinggi, Howe menghadirkan risiko terendah, sementara Conte menjanjikan perbaikan tercepat sekaligus risiko gejolak terbesar. Untuk saat ini, Carrick masih memiliki empat pertandingan penting untuk membuktikan diri, melawan Bournemouth, Chelsea, Roma, dan Aston Villa. Jason Wilcox dilaporkan memegang keputusan akhir atas nasibnya.

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Jadi, siapa yang patut dipercaya memimpin? Angka-angka menunjukkan masalah United ada dua: pressing yang kurang efektif dan pertahanan di kotak penalti yang terlalu mudah memberi peluang. Nagelsmann terutama menangani masalah pertama, Conte masalah kedua, sementara Howe menawarkan sedikit dari keduanya. Nagelsmann terasa seperti pertaruhan yang layak diambil. Klub sangat membutuhkan kendali dan organisasi permainan, sementara ia mampu memadukan pressing kelas atas dengan rekam jejak mendominasi pertandingan, asalkan ia dapat menjaga dukungan ruang ganti. Howe tetap menjadi pilihan cadangan yang masuk akal, sedangkan Conte adalah opsi terakhir dalam keadaan darurat. Tentu saja, semua ini mengandaikan Carrick benar-benar kehilangan posisinya. Sampai INEOS akhirnya mengambil keputusan itu, ini masih sebatas rumor, bukan kenyataan.