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Upaya Barcelona merekrut bek muda berbakat Ruud Nijstad menemui hambatan besar menjelang bursa transfer musim dingin. Bek tengah Twente yang dinilai sangat menjanjikan itu menyatakan belum ingin pindah ke Catalonia pada pertengahan musim. Ia memilih melanjutkan perkembangannya di Eredivisie ketimbang pindah ke La Liga.

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Berkembang di Twente tetap menjadi prioritas

Pemain Belanda berusia 18 tahun itu menjadi target utama Barcelona dalam upaya memperkuat lini belakang dengan talenta muda. Namun, setelah kemenangan Twente 2-1 atas Willem II baru-baru ini, sang bek menegaskan bahwa ia belum ingin pindah. Penampilannya dalam laga tersebut, saat ia bermain penuh selama 90 menit, semakin menunjukkan alasan sejumlah klub terbesar Eropa memantau perkembangannya yang pesat.

Berbicara seusai pertandingan, Nijstad menanggapi spekulasi yang semakin ramai mengenai masa depannya dan rencananya untuk musim ini. “Saya secara sadar memutuskan untuk tetap di FC Twente, setidaknya satu tahun lagi. Saya rasa masih banyak yang harus saya pelajari dan di sini saya bisa melakukannya dengan sangat baik,” jelas sang bek kepada De Telegraaf, seperti dikutip Sport.

Talenta muda yang bersinar di Eredivisie tak ingin terburu-buru

Talenta muda yang dinilai sangat menjanjikan itu tengah bersinar di Eredivisie. Ia menikmati suasana positif dan membiarkan penampilannya di lapangan berbicara. Bersama klubnya yang sedang tampil gemilang, Nijstad puas dengan perkembangannya yang pesat serta performa impresif tim. Dengan memilih melanjutkan perkembangannya yang luar biasa di Belanda, ia jelas mengutamakan jaminan menit bermain dan lingkungan tim yang meraih kemenangan ketimbang terlalu cepat pindah ke klub raksasa La Liga tersebut.

“Saya sangat menikmatinya. Kami memiliki tim yang bagus, kami bermain dengan baik, dan secara pribadi semuanya juga berjalan baik bagi saya,” tambahnya.

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Mengetahui ketertarikan Barcelona

Meski berkomitmen kepada klubnya saat ini, Nijstad mengetahui pemberitaan tentang dirinya di Spanyol. Ia mengungkapkan bahwa ia bahkan telah melihat halaman depan surat kabar yang mengaitkannya dengan tim asuhan Hansi Flick. Ia mengaku menyimpan salinan laporan tersebut di rumah sebagai kenang-kenangan atas namanya yang semakin dikenal. Ketertarikan itu membuatnya tersanjung, tetapi sejauh ini tidak mengubah pendiriannya ataupun mengalihkan perhatiannya dari tugasnya sebagai pemain.

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“Ya, saya sudah melihatnya. Saya bahkan punya surat kabarnya di rumah. Seseorang membelikannya untuk saya dan membawanya kepada saya. Itu kenang-kenangan yang menyenangkan,” aku sang bek ketika ditanya tentang pemberitaan media di Barcelona. Ia tetap tenang menanggapi rumor tersebut: “Senang rasanya mereka membicarakan Anda di sana, tetapi saya fokus memberikan penampilan terbaik untuk FC Twente.”

Persaingan transfer di antara klub-klub besar Eropa

Barcelona tentu bukan satu-satunya klub yang terpikat oleh potensi pemain remaja tersebut. Klub-klub besar seperti Bayern Munich dan Chelsea juga dikaitkan dengan bek tengah itu , yang saat ini bernilai sekitar €20 juta. Nilai tersebut mencerminkan statusnya sebagai salah satu prospek bek paling menjanjikan di sepakbola Eropa. Namun, Twente tidak berada di bawah tekanan untuk segera menjual pemain berharganya itu, mengingat keinginannya untuk bertahan.

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Ketika ditanya tentang peluang Twente musim ini, Nijstad tetap berhati-hati dan berfokus pada upaya bersama tim. “Saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kami adalah kandidat juara. Kami tidak perlu memikirkan itu. Kami harus berkonsentrasi pada penampilan kami sendiri,” ujarnya.