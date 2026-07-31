Klub Chelsea masih berpegang teguh pada rencananya untuk memperkuat lini tengah selama bursa transfer musim panas kali ini, karena mereka bersiap mengajukan tawaran baru untuk mendatangkan Alex Scott, bintang Bournemouth, dalam upaya baru meyakinkan manajemen "The Cherries" agar melepas salah satu pemain andalannya, meski klub tetap bertahan dengan tuntutan finansialnya yang tinggi.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut mengungkapkan kepada situs "CaughtOffside" bahwa Chelsea bersiap mengajukan tawaran yang ditingkatkan senilai sekitar 70 juta pound sterling untuk mendatangkan Alex Scott, setelah Bournemouth menolak tawaran sebelumnya yang bernilai 64 juta pound sterling.

Sumber tersebut menegaskan bahwa gelandang Inggris berusia 22 tahun itu masih menjadi salah satu target utama manajemen Chelsea di bursa transfer musim panas, yang memandangnya sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini tengah menjelang musim baru.

Meski Chelsea bersedia menaikkan nilai tawarannya, tawaran baru itu masih lebih rendah dari nilai yang ditetapkan Bournemouth untuk melepas pemainnya, karena klub tersebut menuntut angka 80 juta pound sterling untuk menyetujui penyelesaian transfer.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa manajemen Bournemouth tidak berniat mundur dari sikapnya saat ini, yang berarti jurang finansial antara kedua belah pihak masih tersisa, dan bisa menghambat negosiasi dalam beberapa hari mendatang.

Transaksi Henderson dan Minat Klub-Klub Besar

Sumber tersebut menjelaskan bahwa langkah Chelsea untuk mendatangkan Jordan Henderson tidak akan memengaruhi minat klub untuk merekrut gelandang muda dalam mercato kali ini, di mana Alex Scott tetap menjadi pilihan utama manajemen "The Blues" dalam proyek membangun tim yang mampu bersaing untuk jangka panjang.

Minat terhadap Alex Scott tidak terbatas pada Chelsea saja, karena sejumlah klub Inggris memantau situasi pemain itu dengan cermat. Manchester United, Liverpool, dan Tottenham termasuk di antara klub-klub yang berminat akan jasanya, sementara Arsenal sebelumnya sempat menanyakan kemungkinan merekrutnya sebelum mengalihkan minatnya ke target lain.

Salah satu sumber yang dekat dengan negosiasi mengatakan: "Chelsea telah melangkah cukup jauh dalam berkas Alex Scott, dan mereka siap mengajukan tawaran baru dengan nilai mendekati 70 juta pound sterling, tetapi Bournemouth kemungkinan besar akan menolak tawaran ini juga".

Ia menambahkan: "Kita harus menunggu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang, karena klub-klub lain bisa saja masuk dalam jalur negosiasi, terutama karena Andoni Iraola sangat mengagumi potensi pemain itu, sehingga masuknya Liverpool dalam persaingan tidak bisa dikesampingkan".

Arsenal dan Manchester United Mengubah Prioritas

Menurut sumber yang sama, Arsenal kini lebih berfokus pada mendatangkan Bruno Guimaraes untuk memperkuat lini tengah, sementara Manchester United mundur dari minatnya terhadap Alex Scott dan mulai mengkaji opsi-opsi lain selama bursa transfer.

Cedera Enes Unal Junior Kroupi menaungi masa depan Alex Scott, karena beberapa laporan memandang bahwa absennya penyerang itu bisa mendorong Bournemouth untuk semakin bertahan dengan bintang-bintangnya dan tidak melepas satu pun pemain inti selama musim panas ini.

Meski ada spekulasi yang menyebutkan bahwa cedera itu bisa menekan klub untuk merampungkan transaksi penjualan besar, sumber lain membantah asumsi ini, dengan menegaskan bahwa Bournemouth tidak mengalami tekanan finansial apa pun yang memaksanya menjual salah satu bintangnya.

Bournemouth memiliki kondisi finansial yang stabil setelah berhasil lolos ke turnamen Eropa, yang memberinya fleksibilitas besar dalam menanggapi tawaran-tawaran yang diajukan untuk para pemainnya.

Klub tersebut juga sebelumnya telah meraih pemasukan finansial yang besar dari penjualan sejumlah bintangnya, yang paling menonjol Antoine Semenyo pada bursa transfer musim dingin lalu, di samping kepergian Dean Huijsen dan Milos Kerkez, yang membuat manajemen klub tidak antusias untuk merampungkan transaksi penjualan baru musim panas ini, kecuali jika mereka memperoleh imbalan finansial yang dianggap sesuai.