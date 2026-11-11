“Target lebih tinggi dari yang diperkirakan!” Yunani yang belum terkalahkan siap mengejutkan Belanda dalam duel papan atas klasemen

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Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic meminta timnya memanfaatkan peluang bersejarah menjelang laga-laga krusial UEFA Nations League melawan Belanda dan Serbia. Yunani tetap tak terkalahkan dan berada di puncak Grup A2 bersama Belanda setelah kiprah yang mengejutkan.

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Yunani yang belum terkalahkan incar penutup bersejarah di UEFA Nations League

Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic bersiap menghadapi jeda internasional yang menentukan. Yunani akan menuntaskan kiprah di fase grup UEFA Nations League dengan menghadapi Belanda dan Serbia. Yunani tampil sebagai kejutan di Grup A2. Mereka berada di posisi kedua dengan delapan poin dari empat pertandingan, sama dengan pemuncak klasemen Belanda.

Tim asuhan Jovanovic belum terkalahkan di kompetisi ini, setelah meraih kemenangan 2-1 atas Serbia, kemenangan bersejarah 1-0 atas Jerman, serta hasil imbang 2-2 melawan Belanda.

Penampilan pemain-pemain kunci seperti Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis, dan Dimitrios Kourbelis membawa Yunani bersaing memperebutkan tiket perempat final yang sebelumnya tak terduga.

Jovanovic bidik target lebih tinggi, dimulai dari duel melawan Belanda

Berbicara melalui kanal resmi EPO, Jovanovic menekankan bahwa timnya harus memanfaatkan fondasi yang mereka bangun pada pertandingan-pertandingan awal, terutama saat menghadapi Belanda dalam laga besar pada 13 November.

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“Kami masih memiliki dua pertandingan terakhir. Saya pikir posisi kami di klasemen sangat baik, tetapi sangat penting bagi kami untuk menunjukkan respons dalam dua pertandingan terakhir ini,” kata Jovanovic. “Posisi ini kami ciptakan melalui pertandingan-pertandingan awal. Ini kesempatan untuk mungkin mengejar target yang lebih tinggi daripada yang kami perkirakan pada awal proses.”

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Mengenang hasil imbang 2-2 sebelumnya melawan Belanda, ia menambahkan: “Penting bagi kami untuk menunjukkan respons yang baik, bahkan mungkin lebih baik daripada di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami kini lebih memahami kemampuan lawan.”

Pemanggilan Koutsoupias tambah kedalaman lini tengah

Jovanovic juga membahas pemilihan skuad, termasuk pemanggilan gelandang Ilias Koutsoupias sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan pemain Yunani yang berkarier di luar negeri ke tim nasional.

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“Dalam beberapa tahun terakhir, ada cukup banyak wajah baru di tim nasional,” jelas Jovanovic. “Ada pemain Yunani yang bermain di negara lain. Kami memantau mereka dan ketika kami merasa sudah waktunya untuk melihat kemampuan mereka, kami akan melakukannya.”

Ketika menilai Koutsoupias, sang pelatih mengatakan: “Terutama untuk beberapa posisi yang mungkin membutuhkan tambahan pemain, seperti lini tengah. Dia pemain muda yang sudah cukup lama mencoba peruntungan di luar negeri. Dia terus berusaha, berada di level yang baik, dan saya yakin dia layak mendapat kesempatan. Itulah sebabnya dia bersama kami.”

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Dua laga penentu posisi akhir Grup A2

Yunani akan mengawali jeda internasional terakhir ini dengan menjamu Belanda pada 13 November, dalam pertandingan yang bisa menentukan posisi teratas Grup A2, sebelum bertandang untuk menghadapi Serbia pada 16 November.

Jovanovic mengingatkan timnya agar tidak berpuas diri, sembari tetap optimistis terhadap perkembangan skuadnya.

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“Tentu saja tanpa menilai diri kami terlalu tinggi, tetapi selalu dengan pendekatan positif terhadap target yang mungkin muncul setelah pertandingan-pertandingan ini,” tutup Jovanovic. “Penting bagi kami untuk tetap fokus, agar bisa menuntaskannya dengan cara terbaik.”