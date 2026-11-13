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Harry Kane resmi mengukuhkan statusnya sebagai legenda timnas Inggris setelah menjadi pemain timnas putra Inggris dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah dalam kemenangan susah payah atas Kroasia. Sang kapten langsung mengalihkan fokusnya ke laga krusial Nations League melawan Spanyol, dengan posisi puncak grup menjadi taruhannya.

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Kane ukir sejarah pada malam penuh emosi di Wembley

Kane meraih pencapaian pribadi sekaligus merayakan kemenangan bersama negaranya di Wembley pada Kamis, saat ia membawa Inggris meraih kemenangan penting 2-1 atas Kroasia. Penyerang Bayern Munich berusia 33 tahun itu mendapat penghormatan sebelum laga dimulai menyusul keberhasilannya meraih Ballon d'Or baru-baru ini, tetapi sejarah sesungguhnya tercipta ketika ia menginjakkan kaki di lapangan. Dengan tampil sebagai starter, Kane mencatatkan penampilan ke-126 bersama timnas, sebuah rekor baru, dan resmi melampaui Peter Shilton sebagai pemain putra dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Inggris.

Pertandingan berlangsung sengit, tetapi Kane sekali lagi menjadi penentu. Saat skor imbang, sang kapten maju mengeksekusi penalti di bawah tekanan besar dan memastikan Inggris tetap bersaing memperebutkan tempat di fase gugur Nations League. "Sambutan di awal pertandingan itu merupakan gestur yang luar biasa. Begitu pertandingan dimulai, yang terpenting adalah meraih kemenangan dan tiga poin. Kami menghadapi tim yang tangguh, tim yang ingin membuktikan kemampuan mereka malam ini. Menurut saya, kami bermain baik hampir sepanjang pertandingan. Kami sedikit kelelahan menjelang akhir, tetapi secara keseluruhan ini kemenangan luar biasa yang memberi kami kesempatan menjalani laga besar pada Minggu," kata Kane.

Pesan tegas untuk Spanyol

Kemenangan ini membuka jalan bagi laga penentuan melawan Spanyol di Metropolitano pada Minggu ini, dengan pemenangnya akan merebut posisi pertama. Tim asuhan Luis de la Fuente juga menjaga momentum lewat kemenangan 2-0 atas Ceko, sehingga Inggris harus menang di kandang lawan untuk menyalip mereka ke posisi teratas. Kane memahami besarnya tantangan tersebut, terutama setelah Inggris kalah tipis dari Spanyol pada pertemuan sebelumnya dalam kompetisi ini, tetapi ia yakin skuadnya siap menghadapinya.

"Tidak diragukan lagi, target kami adalah finis pertama. Setelah pertandingan pertama, ketika kami kalah dari mereka di sini, kami tahu kami bisa tampil jauh lebih baik. Kami berkata kepada diri sendiri: 'Mari menangi semua pertandingan hingga pertemuan berikutnya dan lihat apa yang terjadi.' Sekarang, pada Minggu, kami punya kesempatan sempurna untuk menunjukkan kemampuan kami," tegas sang penyerang.

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Menebus kegagalan dari titik penalti

Meski dikenal sebagai salah satu penyelesai peluang paling andal di dunia, Kane datang ke jeda internasional setelah melakukan kesalahan yang jarang terjadi bersama klubnya. Ia gagal mengeksekusi penalti terakhirnya untuk Bayern Munich, sehingga keberhasilannya melawan Kroasia menjadi momen penting untuk memulihkan ritme permainannya. Kapten Inggris itu menghadapi situasi tersebut dengan profesionalisme yang menjadi ciri khasnya dan tidak membiarkan kegagalan sebelumnya mengganggu fokusnya pada momen krusial di Wembley.

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Berbicara tentang tekanan saat mengeksekusi penalti, Kane mengatakan: "Sama seperti biasanya. Saya gagal pada penalti terakhir saya bersama Bayern, jadi menurut saya selalu penting untuk berusaha bangkit pada kesempatan berikutnya. Berusaha agar tidak gagal dua kali berturut-turut, tetapi tetap mengeksekusinya dengan baik. Saya berlatih kemarin seperti biasa dan sekarang tinggal turun ke lapangan dan tampil baik."

Masih ada yang perlu diperbaiki sebelum bertandang ke Madrid

Meski suasana di skuad positif, Kane terus terang soal aspek yang harus diperbaiki tim asuhan Thomas Tuchel jika ingin mengalahkan Spanyol di kandangnya. Sang penyerang menilai Inggris beberapa kali ceroboh saat menguasai bola, sehingga Kroasia bisa kembali bersaing dalam pertandingan yang seharusnya sudah mereka menangi dengan nyaman. Seiring jadwal yang semakin padat, ia mengakui kelelahan mulai berpengaruh, baik di level klub maupun timnas.

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"Menurut saya, kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah, terutama di wilayah sendiri, dan itu sedikit memperlambat tempo pertandingan. Kami punya cukup peluang untuk mencetak dua atau tiga gol, tetapi kami menghadapi tim yang bagus. Kami sedang menjalani rangkaian pertandingan yang berat bersama klub dan timnas, jadi tidak semuanya bisa selalu berjalan sempurna. Tentu saja, kami tahu ada beberapa aspek yang bisa kami perbaiki dan kami harus melakukannya jika ingin menang pada Minggu, tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih kemenangan malam ini," pungkas Kane.