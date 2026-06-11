Gilberto Mora mencatatkan sejarah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan (2-0). Gelandang serang ini masuk sebagai pemain pengganti setelah jeda babak pertama dan dengan demikian menjadi pemain Meksiko termuda yang pernah tampil di Piala Dunia.

Mora (17 tahun, 7 bulan, dan 28 hari) telah dikenal selama bertahun-tahun sebagai salah satu talenta terbaik Meksiko. Pemain berkaki kanan ini bermain di negaranya untuk Club Tijuana, di mana ia baru-baru ini menyetujui perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2029.

Namun, peluangnya untuk menyelesaikan kontraknya di sana tampaknya sangat kecil. Mora telah dikaitkan dengan kepindahan ke Eropa selama bertahun-tahun dan sebelumnya pada hari itu, media Italia Tuttosport melaporkan ketertarikan Feyenoord.

Namun, klub asal Rotterdam ini tentu bukan satu-satunya yang ingin mendatangkan talenta top ini ke Eropa. 'Pedri dari Meksiko', sebutan yang diberikan media di negaranya, memiliki lebih banyak peminat.

Selain Feyenoord, FC Barcelona, Manchester United, Sporting Portugal, dan Napoli juga dikabarkan tertarik pada kedatangan Mora, yang nilainya di Transfermarkt diperkirakan mencapai sepuluh juta euro.

Dengan masuknya sebagai pemain pengganti pada menit ke-66, ia secara resmi menjadi pemain Meksiko termuda sepanjang sejarah di Piala Dunia. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Manuel Rosas sejak Piala Dunia 1930 (!), yang berusia 18 tahun dan 88 hari saat pertama kali tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia.

Mora harus mengakui lima pemain di depannya dalam hal pemain termuda sepanjang sejarah Piala Dunia. Norman Whiteside hingga saat ini tetap menjadi debutan termuda di Piala Dunia. Pada 1982, pemain asal Irlandia Utara itu berusia 17 tahun, 1 bulan, dan 10 hari.

Whiteside diikuti oleh Samuel Eto'o (Kamerun), Femi Opabunmi (Nigeria), Salomon Olembé (Kamerun), dan Pelé (Brasil). Yang terakhir ini hanya lima hari lebih muda dari Mora saat ia melakukan debut Piala Dunia pada tahun 1958. Pelé langsung membawa Brasil meraih gelar juara dunia, yang merupakan gelar pertama dari lima gelar yang telah diraih oleh tim Amerika Selatan tersebut.







