Tare soal AC Milan: "Saya dan Allegri seharusnya lebih memperhatikan dinamika tertentu. Saya tidak pernah berkesempatan berbicara dengan Cardinale, saya tidak ingin melangkahi pihak-pihak tertentu."

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Enam bulan setelah dipecat, mantan direktur olahraga Igli Tare mengungkap versinya tentang musim lalu di AC Milan. Pria asal Albania itu bercerita tentang dirinya dari berbagai sisi dalam wawancara dengan Sky Sport Unplugged.

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"Hingga Maret/April, kami selalu berada di posisi pertama atau kedua, lalu kami terpuruk secara mental akibat berbagai dinamika lain, termasuk yang berasal dari luar tim, yang tidak ingin saya ceritakan. Saya dan Allegri seharusnya lebih memperhatikan dinamika tertentu." Demikian Tare mengawali pernyataannya, kemungkinan besar merujuk pada perselisihan antara Ibrahimovic dan Allegri terkait cara menangani sejumlah pemain penting dalam skuad, seperti Pulisic dan Leao.

Tentang hubungannya dengan Cardinale: "Segera setelah negosiasi Jashari selesai, saya sangat senang menerima telepon dari Cardinale. Dia mengatakan saya bisa berbicara dengannya tentang apa pun. Namun, saya tidak pernah melakukannya karena ada orang-orang di atas saya yang tidak ingin saya langkahi."

Penyesalan di bursa transfer: "Salah satu target kami adalah Xhaka, karena kami ingin mendatangkan pemain dengan karakteristik yang penting untuk memimpin tim."

"Kalah 2-1 dari Cagliari dengan cara seperti itu... saya rasa itu pertandingan terburuk dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan dan kesedihan yang saya rasakan untuk para suporter di stadion malam itu."

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Tentang hubungannya dengan Leao: "Saya sangat menyayangi Leao sebagai pribadi, tetapi dia adalah pemain yang kami semua harapkan bisa memberikan lebih. Menurut saya, sepakbola bukan lagi prioritas baginya. Itulah cara saya melihatnya. Apa yang menjadi prioritasnya? Saya rasa kehidupannya di luar sepakbola, musik, mode... tetapi saya tidak pernah meragukan rasa memiliki yang dia punya terhadap AC Milan. Dia merasa berat karena tidak bisa tampil seperti sebelumnya, dan dia juga mengalami banyak masalah fisik."

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Pulisic dan Gimenez: "Yang sangat saya sayangkan adalah saya mengharapkan lebih banyak tanggung jawab dan kepemimpinan dari Pulisic: dia pemain kelas atas dengan kualitas yang tak terbantahkan. Namun, dari segi performa, ada hal-hal yang terjadi yang belum pernah saya alami sepanjang karier. Contohnya Gimenez: pemain muda luar biasa dengan catatan gol yang berbicara sendiri, tetapi selama setahun dia tidak mampu mencetak satu gol pun. Lalu Pulisic tidak mencetak gol selama enam bulan. Kemudian Leao tidak mencetak gol selama empat bulan. Situasi seperti itu jarang ditemui di dunia sepakbola."

Tare melanjutkan: "Goretzka? Saat itu, Furlani yang mengajukan namanya. Gagasannya adalah membangun proyek dengan perpaduan pemain muda yang memiliki masa depan cerah dan pemain yang sudah siap."

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"Ketika saya tiba di AC Milan, satu-satunya hal yang mereka minta dari saya adalah mendatangkan pelatih asal Italia. Allegri membawa banyak pengalaman. Saat itu, saya pikir dia orang yang tepat untuk membawa tim langsung ke Liga Champions."

"Saya sempat berbicara dengan Allegri. Dia juga sangat menyayangkan semuanya berakhir seperti itu. Baginya, AC Milan punya tempat yang istimewa."

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"Joe Gomez dari Liverpool? Kepindahan Guehi dari Crystal Palace ke Liverpool batal, dan pada saat-saat terakhir mereka menarik diri. Kesepakatan kami sudah siap, kami hanya menunggu transfer itu rampung."