"Itu kesalahan bodoh dari saya, saya harus menggeser bola ke kiri karena dari kanan saya didatangi dua orang. Saya seharusnya mengambil keputusan yang berbeda," kata kiper FC Bayern yang berusia 40 tahun itu setelah hasil imbang 2-2 (0-1) di markas FC Augsburg.

Dengan kehilangan bola yang mengerikan itu, Neuer memungkinkan FCA mencetak gol melalui Robin Fellhauer setelah hanya 8,4 detik, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. "Saya harus menenangkan diri dulu, menarik napas, dan tentu saja masih berharap kami bisa membalikkan keadaan. Saya kira kami punya peluang untuk itu, tetapi sayangnya tidak kami manfaatkan," kata Neuer.

Bagaimana Manuel Neuer menjelaskan gol kedua yang bersarang di Augsburg?

Namun, faktanya juga Neuer tidak tampil bagus saat gol 1-2 oleh Rodrigo Ribeiro (64'), meski ia mengatakan kepada Sky: "Pada gol kedua itu saya tidak berdaya."

Tembakan Calvin Brackelmann ditepis ke samping oleh kiper Bayern itu, lalu Ribeiro menyambar bola muntah. "Itu tembakan keras, bola yang sulit, yang tidak bisa saya tangkap. Saya menepisnya ke luar dan kemudian kami kembali tertinggal, lalu dia tinggal mendorongnya masuk," ujar Neuer soal itu.

Pelatih Vincent Kompany sama sekali tidak melontarkan tudingan. "Itu tidak bisa diubah atau ditutupi. Kalau ini terjadi pada kiper berusia 20 tahun, Anda sebagai pelatih mungkin punya sedikit pekerjaan sekarang. Tetapi Manu tahu bagaimana harus menghadapinya. Ini memang disayangkan, tetapi sebagai tim kami selalu bersama," kata Kompany.