"Tanyakan pada Mesir".. Apakah Messi akan mencetak gol dengan tangan saat melawan Inggris meskipun ada VAR?

Sebuah laporan dari Inggris mengungkit salah satu momen paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia, menjelang pertandingan yang dinantikan besok antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, sambil bertanya dengan nada sinis apakah Lionel Messi mampu mengulangi apa yang dilakukan legenda Diego Maradona, saat ia mencetak gol dengan tangannya ke gawang Inggris pada tahun 1986, namun kali ini dengan adanya teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Jaringan “Sky Sports” Inggris menyebutkan bahwa Messi, yang akan menghadapi Inggris untuk pertama kalinya dalam karier internasionalnya, memiliki kesempatan baru untuk mengikuti jejak Maradona, setelah ia berhadapan dengan lawan yang sama di mana “legenda” tersebut menciptakan momen sepak bola termasyhurnya, saat mencetak gol “tangan” dan “gol abad ini" di perempat final Piala Dunia 1986.

Namun, laporan tersebut menambahkan kalimat menarik yang bernada sarkastis, dengan mengatakan: “Mencetak gol dengan tangan mungkin sulit di era teknologi video, tetapi tanyakan kepada para pendukung Mesir, dan mungkin mereka tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu.”

Pernyataan tersebut muncul di tengah kontroversi wasit yang besar yang menyertai pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia, pertandingan yang diwarnai protes besar-besaran dari pihak Mesir terhadap sejumlah keputusan wasit asal Prancis, François Litxer.

Federasi Sepak Bola Mesir telah mengajukan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menuntut agar Litxer dilarang memimpin sisa pertandingan turnamen, setelah keputusannya memicu kontroversi luas, terutama pembatalan gol timnas Mesir dan penolakan pemberian tendangan penalti untuk Mohamed Salah sebelum gol ketiga Argentina.

Dari segi teknis, laporan “Sky Sports” menilai bahwa Messi tetap menjadi pemain terpenting di timnas Argentina, setelah mencetak delapan gol di turnamen ini, sehingga berbagi posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak bersama Kylian Mbappé, serta memimpin daftar pemain dengan kontribusi terbanyak dalam menciptakan peluang, peluang yang dikonversi, dan umpan terobosan, yang menjadikan tugas timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel untuk menghentikannya sebagai salah satu tantangan tersulit di turnamen ini.

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